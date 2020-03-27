***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10/03/2020 ve 18/02/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi28/02/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019Tarih27/03/2020Saati11:00AdresiEsentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi N129 Şişli İstanbulGündem10/03/2020 tarihli bildirimizde kamuoyunun bilgisine sunuldugu gibidir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan Kararlar Ekte Yer Alan Toplantı Tutanağı ile bilgilerinize sunulmaktadır.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarBankamız 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2020 tarihinde saat 11:00'da Banka merkezinde yapılmıştır. Alınan kararları ve görüşülen konuları havi Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832702BIST