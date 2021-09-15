***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.09.2021 15:31
20,4229 Evet
5 17.06.2020 16.06.2020 17.06.2020 4,5599 18,2898 19,5842 Evet
6 16.09.2020 15.09.2020 16.09.2020 3,9571 15,872 16,8427 Evet
7 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 5,1359 20,6 22,2484 Evet
8 17.03.2021 16.03.2021 17.03.2021 6,0513 24,2717 26,574 Evet
9 16.06.2021 15.06.2021 16.06.2021 6,4749 25,9706 28,6139 Evet
10 15.09.2021 14.09.2021 15.09.2021 6,9682 27,9494 31,0208 Evet
11 15.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 6,9594 27,9139 30,9774
12 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022
13 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022
14 14.09.2022 13.09.2022 14.09.2022
15 14.12.2022 13.12.2022 14.12.2022
16 15.03.2023 14.03.2023 15.03.2023
17 14.06.2023 13.06.2023 14.06.2023
18 13.09.2023 12.09.2023 13.09.2023
19 13.12.2023 12.12.2023 13.12.2023
20 13.03.2024 12.03.2024 13.03.2024
21 12.06.2024 11.06.2024 12.06.2024
22 11.09.2024 10.09.2024 11.09.2024
23 11.12.2024 10.12.2024 11.12.2024
24 12.03.2025 11.03.2025 12.03.2025
25 11.06.2025 10.06.2025 11.06.2025
26 10.09.2025 09.09.2025 10.09.2025
27 10.12.2025 09.12.2025 10.12.2025
28 11.03.2026 10.03.2026 11.03.2026
29 10.06.2026 09.06.2026 10.06.2026
30 09.09.2026 08.09.2026 09.09.2026
31 09.12.2026 08.12.2026 09.12.2026
32 15.03.2027 12.03.2027 15.03.2027
33 14.06.2027 11.06.2027 14.06.2027
34 13.09.2027 10.09.2027 13.09.2027
35 13.12.2027 10.12.2027 13.12.2027
36 13.03.2028 10.03.2028 13.03.2028
37 12.06.2028 09.06.2028 12.06.2028
38 11.09.2028 08.09.2028 11.09.2028
39 11.12.2028 08.12.2028 11.12.2028
40 12.03.2029 09.03.2029 12.03.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRSFIBA10016 ISIN kodlu ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracına ait 10. Kupon faiz ödemesi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963918
BIST