***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Fiba Holding A.Ş. 673.807.731,27 TRY 71,59International Finance Corporation 84.327.750,28 TRY 8,96European Bank for Reconstruction and Development 84.327.750,28 TRY 8,96TurkFinance B.V. 93.645.475,05 TRY 9,95Diğer 5.051.846,37 TRY 0,54TOPLAM 941.160.553,25 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889849BIST