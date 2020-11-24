***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.11.2020 19:25
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Fiba Holding A.Ş. 673.807.731,27 TRY 71,59
International Finance Corporation 84.327.750,28 TRY 8,96
European Bank for Reconstruction and Development 84.327.750,28 TRY 8,96
TurkFinance B.V. 93.645.475,05 TRY 9,95
Diğer 5.051.846,37 TRY 0,54
TOPLAM 941.160.553,25 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889849
BIST
18:051.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,73
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
18:058,0226
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1353
|Açılış
|: 7,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
18:059,5294
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,1914
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
18:05465,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,37
|Açılış
|: 465,26
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTKAR
|236,60
|339.995.629
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.712,70
|309.334.671
|% 10,00
|
|BRYAT
|234,30
|84.699.101
|% 10,00
|
|BFREN
|1.340,90
|133.731.451
|% 10,00
|
|ALCAR
|233,20
|279.694.221
|% 10,00
|
|MARKA
|6,48
|19.702.615
|% -10,00
|
|EMNIS
|21,34
|308.612
|% -9,96
|
|SAFKR
|10,43
|324.577.943
|% -9,93
|
|TDGYO
|10,78
|7.262.192
|% -9,64
|
|BURVA
|57,00
|12.668.452
|% -9,52
|
|GARAN
|9,05
|5.167.624.977
|% -0,22
|
|EKGYO
|2,12
|3.494.079.824
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,97
|2.516.475.676
|% 1,02
|
|THYAO
|11,83
|2.031.144.138
|% 0,77
|
|GUBRF
|45,72
|1.820.988.023
|% -9,01
|
|EKGYO
|2,12
|3.494.079.824
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,97
|2.516.475.676
|% 1,02
|
|GARAN
|9,05
|5.167.624.977
|% -0,22
|
|TSKB
|2,61
|1.111.606.084
|% 9,66
|
|SKBNK
|1,51
|652.118.465
|% 2,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0166
|8,0226
|% 1,72
|
|Euro
|9,5220
|9,5294
|% 2,05
|
|Sterlin
|10,6679
|10,7214
|% 1,86
|
|Frank
|8,7594
|8,8122
|% 1,78
|
|Riyal
|2,1335
|2,1442
|% 1,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-30,21
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|-83,00
|
|Tam
|3.060
|3.139
|-96,22
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|-46,55
|
|Çeyrek
|742
|759
|-23,27
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,01
|
|B. Petrol
|47,85
|47,85
|1,81
|