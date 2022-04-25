***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.04.2022 13:44
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.357.722.553,24
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Hüsnü Mustafa Özyeğin 979.494.465,11 TRY 72,14
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 0,01 TRY 1.357.722.553,24 TRY 100 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Fiba Holding A.Ş. 989.361.990,72 TRY 72,87
International Finance Corporation 84.327.750,28 TRY 6,21
European Bank for Reconstruction and Development 121.651.601,34 TRY 8,96
TurkFinance B.V. 135.093.394,05 TRY 9,95
Diğer 27.287.816,85 TRY 2,01
TOPLAM 1.357.722.553,24 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023451
BIST