FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.357.722.553,24Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Hüsnü Mustafa Özyeğin 979.494.465,11 TRY 72,14Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 0,01 TRY 1.357.722.553,24 TRY 100 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Fiba Holding A.Ş. 989.361.990,72 TRY 72,87International Finance Corporation 84.327.750,28 TRY 6,21European Bank for Reconstruction and Development 121.651.601,34 TRY 8,96TurkFinance B.V. 135.093.394,05 TRY 9,95Diğer 27.287.816,85 TRY 2,01TOPLAM 1.357.722.553,24 TRY 100