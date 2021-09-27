***FBBNK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FBBNK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [FBBNK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOYAK Yatırım ile Fibabanka yeni bir iş birliğine imza attı.Sermaye piyasalarının köklü kuruluşu OYAK Yatırım ve sektöre değer katan çözümler geliştiren Fibabanka işbirliği ile FibaBorsa kullanıma açıldı.OYAK Yatırım, Fibabanka ile entegrasyonu tamamlanan sistemi sayesinde Fibabanka müşterileri FibaBorsa üzerinden kolayca yatırım hesabı açarak emir iletimlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecektir.Kamuoyuna duyurulur.SaygılarımızlaOYAK Yatırım Menkul Değerler A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965426BIST