***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 11:14
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820266
BIST
12:27118.067
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -1.128,73
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
117.838
12:276,0892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,0910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0811
12:276,5827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
12:27315,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,18
|Açılış
|: 315,28
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,55
|119.352.306
|% 19,53
|
|UZERB
|2,20
|21.501
|% 10,00
|
|NATEN
|20,78
|73.867.540
|% 7,78
|
|HATEK
|9,17
|9.876.331
|% 7,13
|
|BASCM
|3,80
|536
|% 7,04
|
|VERTU
|5,38
|24.761.590
|% -18,48
|
|BURCE
|6,16
|815.732
|% -14,33
|
|ARDYZ
|12,42
|11.749.188
|% -11,73
|
|HUBVC
|28,96
|33.931.041
|% -11,38
|
|TSGYO
|2,00
|2.349.293
|% -11,11
|
|BJKAS
|3,58
|761.815.480
|% 1,70
|
|ASELS
|29,18
|707.576.379
|% -2,01
|
|GSRAY
|3,74
|611.909.718
|% -4,10
|
|FENER
|18,35
|545.012.681
|% -5,61
|
|THYAO
|14,72
|505.217.975
|% -1,21
|
|BJKAS
|3,58
|761.815.480
|% 1,70
|
|CEMAS
|1,29
|234.072.453
|% -2,27
|
|GSRAY
|3,74
|611.909.718
|% -4,10
|
|IHLGM
|1,26
|109.511.788
|% -3,08
|
|ODAS
|2,14
|183.310.941
|% -4,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8388
|7,8781
|% -0,01
|
|Frank
|6,1738
|6,2110
|% 0,22
|
|Riyal
|1,6187
|1,6268
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.610
|-3,00
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.118
|8,00
|
|Tam
|2.079
|2.131
|11,23
|
|Yarım
|1.005
|1.031
|5,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|2,72
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,27
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,57
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,16
|59,16
|0,04
|