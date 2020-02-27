FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|FMIZP
|49,70
|37.432.828
|% 7,76
|OYAYO
|3,15
|42.456.489
|% 7,14
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9202
|7,9599
|% 0,02
|Frank
|6,3287
|6,3669
|% 0,85
|Riyal
|1,6402
|1,6484
|% 0,33
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|11,53
|Altın Gr.
|327
|327
|2,87
|Cumhuriyet
|2.168
|2.200
|19,00
|Tam
|2.157
|2.211
|21,52
|Yarım
|1.043
|1.070
|10,41
|Çeyrek
|523
|535
|5,21
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,15
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|B. Petrol
|51,70
|51,70
|-1,11
Seans Raporu
- 14:49DERAS Yüzde -6.70 oranında düşüşle 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 961, 072 adet işlem
- 14:48TSPOR Yüzde -11.64 oranında düşüşle 5.39 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 926, 593 adet işlem
- 14:47KARSN Yüzde -5.67 oranında düşüşle 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 364, 258 adet işlem
- 14:46BRSAN Yüzde -8.93 oranında düşüşle 11.93 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 775, 804 adet işlem
- 14:45 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, THYAO, TSKB