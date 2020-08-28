***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.08.2020 15:44
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FENER]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871579
BIST
17:011.100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -8,84
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.095
17:017,3473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0098
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,2976
17:018,7278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0267
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7473
En Düşük
8,6699
17:01461,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,85
|Açılış
|: 461,73
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
462,94
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler17:00
|GYHOL
|26,62
|75.994.140
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.617.860
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|20.373.993
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|26.523.539
|% 9,98
|
|IZMDC
|26,06
|38.591.880
|% 9,96
|
|ORMA
|9,00
|68.492
|% -8,26
|
|FMIZP
|86,85
|46.553.357
|% -7,11
|
|AYES
|5,63
|82.641
|% -6,17
|
|DARDL
|12,00
|840.947
|% -6,10
|
|OYLUM
|3,24
|37.802.998
|% -5,54
|
|KRDMD
|3,05
|1.098.777.163
|% 3,74
|
|GARAN
|6,93
|981.019.258
|% -0,86
|
|PETKM
|4,04
|954.353.223
|% -1,22
|
|ZOREN
|2,84
|784.465.909
|% 5,58
|
|TUPRS
|83,15
|678.085.252
|% -0,60
|
|KRDMD
|3,05
|1.098.777.163
|% 3,74
|
|ZOREN
|2,84
|784.465.909
|% 5,58
|
|PETKM
|4,04
|954.353.223
|% -1,22
|
|EKGYO
|1,84
|320.280.995
|% -1,60
|
|AKENR
|1,97
|288.317.850
|% 1,03
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3378
|7,3427
|% -0,20
|
|Euro
|8,7119
|8,7231
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,7241
|9,7729
|% 0,55
|
|Frank
|8,0717
|8,1203
|% 0,26
|
|Riyal
|1,9511
|1,9609
|% -0,12
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|28,28
|
|Altın Gr.
|463
|463
|6,89
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|45,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|41,67
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|20,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,50
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,11
|
|B. Petrol
|45,75
|45,75
|0,15
|