***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 14:00
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885722
BIST
13:471.135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,09
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.133
13:478,4959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0558
|Açılış
|: 8,5010
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,4959
En Düşük
8,4096
13:479,9433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1200
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9433
En Düşük
9,7754
13:47517,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,57
|Açılış
|: 517,95
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,47
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler13:47
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|4.810.224
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|138.471
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.048.087
|% -10,00
|
|ISGSY
|16,02
|52.499.009
|% -10,00
|
|MZHLD
|16,20
|24.809
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|169.480
|% -10,00
|
|SODSN
|22,14
|108.549
|% -10,00
|
|SISE
|6,37
|768.640.238
|% 0,16
|
|PETKM
|4,21
|733.737.204
|% 2,68
|
|TSKB
|2,34
|616.240.709
|% -8,24
|
|KRDMD
|3,29
|520.282.313
|% -3,52
|
|GARAN
|6,67
|442.262.031
|% 0,91
|
|TSKB
|2,34
|616.240.709
|% -8,24
|
|PETKM
|4,21
|733.737.204
|% 2,68
|
|KRDMD
|3,29
|520.282.313
|% -3,52
|
|DOHOL
|2,45
|343.533.514
|% 0,41
|
|ODAS
|3,25
|398.066.030
|% 1,88
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4906
|8,4959
|% 0,66
|
|Euro
|9,9347
|9,9433
|% 1,22
|
|Sterlin
|10,9835
|11,0386
|% 1,06
|
|Frank
|9,2221
|9,2776
|% 0,87
|
|Riyal
|2,2548
|2,2661
|% 0,49
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|3,26
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,28
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|38,00
|
|Tam
|3.419
|3.503
|36,36
|
|Yarım
|1.652
|1.695
|17,59
|
|Çeyrek
|829
|847
|8,79
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,20
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,06
|
|B. Petrol
|40,09
|40,09
|1,12
|