***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2021 16:03
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901876
BIST
16:421.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.545
16:427,4318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0226
|Açılış
|: 7,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
16:429,0449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0591
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0312
16:42443,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,06
|Açılış
|: 443,75
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler16:40
|PSDTC
|31,24
|16.515.205
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.515.205
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.515.205
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.515.205
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|1.114.325
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.562.290
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|177.554.595
|% -9,99
|
|RODRG
|16,02
|13.161.509
|% -7,88
|
|FORMT
|5,47
|37.876.225
|% -7,60
|
|MZHLD
|34,40
|376.955
|% -7,33
|
|THYAO
|13,13
|2.129.055.499
|% 2,10
|
|SISE
|7,78
|1.823.208.409
|% 1,83
|
|DOHOL
|3,83
|1.614.140.518
|% 8,81
|
|OTKAR
|440,30
|1.286.196.264
|% 7,42
|
|TCELL
|17,10
|1.217.969.125
|% 2,46
|
|DOHOL
|3,83
|1.614.140.518
|% 8,81
|
|EKGYO
|2,45
|876.953.252
|% 0,00
|
|TSKB
|1,88
|669.038.144
|% -1,05
|
|SISE
|7,78
|1.823.208.409
|% 1,83
|
|ZOREN
|3,05
|679.344.616
|% 3,04
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4254
|7,4307
|% -0,32
|
|Euro
|9,0381
|9,0448
|% -0,65
|
|Sterlin
|10,1403
|10,1912
|% -0,17
|
|Frank
|8,3339
|8,3841
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9745
|1,9844
|% -0,33
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|2,71
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|2.940
|2.984
|-5,00
|
|Tam
|2.930
|3.005
|-2,36
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-1,14
|
|Çeyrek
|710
|727
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|-0,07
|
|B. Petrol
|56,73
|56,73
|0,15
|
Seans Raporu
16:40
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