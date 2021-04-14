***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2021 10:17
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927801
BIST
10:271.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 15,76
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.396
En Düşük
1.381
10:278,1100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0043
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1332
En Düşük
8,0920
10:279,7058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0087
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7345
En Düşük
9,6811
10:27454,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,30
|Açılış
|: 454,61
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
454,01
BIST En Aktif Hisseler10:26
|MTRKS
|54,50
|16.724.361
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|2.102.280
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|625.502
|% 9,95
|
|TMPOL
|15,39
|1.849.326
|% 7,92
|
|AKMGY
|48,74
|267.246
|% 7,45
|
|BJKAS
|12,16
|56.073.712
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|SONME
|32,82
|455.574
|% -9,98
|
|UTPYA
|16,81
|759.610
|% -9,96
|
|ETYAT
|4,37
|480.560
|% -9,90
|
|GARAN
|6,82
|157.273.433
|% 1,79
|
|EREGL
|17,06
|152.195.443
|% -0,18
|
|SASA
|43,94
|145.297.288
|% 3,83
|
|KRDMD
|7,39
|131.309.839
|% 0,27
|
|PETKM
|6,20
|121.559.548
|% 1,31
|
|TSKB
|1,30
|46.821.878
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,82
|47.870.530
|% 1,68
|
|GARAN
|6,82
|157.273.433
|% 1,79
|
|YKBNK
|2,10
|45.444.266
|% 0,96
|
|PETKM
|6,20
|121.559.548
|% 1,31
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1065
|8,1085
|% 0,03
|
|Euro
|9,6990
|9,7066
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,1479
|11,2038
|% 0,31
|
|Frank
|8,7741
|8,8269
|% 0,04
|
|Riyal
|2,1545
|2,1653
|% -0,03
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-1,28
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,46
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,63
|0,02
|
|B. Petrol
|64,33
|64,33
|0,66
|