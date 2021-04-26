***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2021 10:09
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930806
BIST
11:231.363
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 17,88
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.365
En Düşük
1.344
11:238,3368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0320
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2968
11:2310,1004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0392
|Açılış
|: 10,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0574
11:23476,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,90
|Açılış
|: 476,37
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
474,91
BIST En Aktif Hisseler11:23
|MAALT
|193,60
|6.174.826
|% 10,00
|
|ORMA
|30,58
|21.345
|% 10,00
|
|SANKO
|11,67
|9.254.174
|% 9,99
|
|CLEBI
|235,90
|19.784.159
|% 9,98
|
|MERIT
|185,20
|347.250
|% 9,98
|
|CASA
|100,50
|58.391
|% -8,64
|
|GLYHO
|3,62
|33.113.736
|% -7,42
|
|SNPAM
|17,11
|10.129
|% -6,50
|
|BJKAS
|8,28
|40.100.297
|% -5,37
|
|FENER
|32,10
|24.052.622
|% -4,69
|
|GARAN
|7,09
|417.086.040
|% 0,28
|
|GWIND
|5,75
|411.751.143
|% 3,42
|
|EREGL
|18,57
|380.018.064
|% 3,22
|
|PETKM
|6,40
|312.220.206
|% 1,75
|
|KRDMD
|7,02
|234.382.982
|% 0,72
|
|GWIND
|5,75
|411.751.143
|% 3,42
|
|YKBNK
|2,09
|133.566.441
|% 0,48
|
|GARAN
|7,09
|417.086.040
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,83
|95.663.312
|% 1,67
|
|PETKM
|6,40
|312.220.206
|% 1,75
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3355
|8,3368
|% -0,38
|
|Euro
|10,0919
|10,1004
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,5536
|11,6115
|% -0,24
|
|Frank
|9,0704
|9,1250
|% -0,58
|
|Riyal
|2,2129
|2,2240
|% -0,54
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|2,86
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,51
|64,51
|-0,91
|