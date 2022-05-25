***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2022 13:51
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032308
BIST
13:512.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 15,83
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.398
En Düşük
2.384
13:5116,3434
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,2676
|Açılış
|: 16,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
13:5117,4419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1453
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
13:51972,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,46
|Açılış
|: 972,70
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler13:49
|DAGHL
|27,06
|4.963.083
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|534.903.017
|% 9,98
|
|MZHLD
|57,45
|6.728.495
|% 9,95
|
|ALKA
|39,34
|37.310.083
|% 9,95
|
|KGYO
|5,23
|20.327.361
|% 9,87
|
|MEPET
|4,07
|22.471.782
|% -9,96
|
|SELVA
|8,64
|22.284.226
|% -8,09
|
|DOGUB
|4,47
|21.649.331
|% -5,89
|
|NUGYO
|5,79
|31.060.408
|% -5,55
|
|MEDTR
|14,15
|17.642.103
|% -5,03
|
|SISE
|20,50
|1.810.664.575
|% 3,43
|
|THYAO
|42,12
|1.289.201.011
|% -0,09
|
|GARAN
|14,55
|1.149.038.709
|% -1,75
|
|ASELS
|23,68
|1.065.118.963
|% 2,69
|
|HEKTS
|29,40
|664.197.743
|% -1,34
|
|SISE
|20,50
|1.810.664.575
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,56
|214.737.031
|% 0,00
|
|GARAN
|14,55
|1.149.038.709
|% -1,75
|
|YKBNK
|4,36
|291.469.589
|% -0,46
|
|DOHOL
|3,66
|202.964.861
|% 0,83
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3287
|16,3408
|% 1,65
|
|Euro
|17,4108
|17,4308
|% 0,78
|
|Sterlin
|20,3039
|20,4057
|% 0,92
|
|Frank
|16,8423
|16,9438
|% 0,90
|
|Riyal
|4,3333
|4,3550
|% 1,26
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-14,71
|
|Altın Gr.
|971
|971
|4,87
|
|Cumhuriyet
|6.465
|6.562
|55,00
|
|Tam
|6.432
|6.595
|54,84
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|26,53
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|13,26
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,84
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,26
|