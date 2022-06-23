***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.06.2022 16:42
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FENER]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038918
BIST
16:412.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -19,31
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.551
16:4117,3543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3738
En Düşük
17,3014
16:4118,3183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0118
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
16:411.024,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,77
|Açılış
|: 1.024,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler16:41
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|PRDGS
|2,87
|209.961.363
|% 9,96
|
|MAKIM
|14,15
|298.249.574
|% 9,95
|
|VKING
|6,32
|5.671.882
|% 9,91
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|51,30
|2.305.965.226
|% -1,44
|
|SISE
|21,76
|1.258.058.130
|% -1,98
|
|EREGL
|27,70
|1.197.767.613
|% -1,77
|
|SASA
|45,16
|1.013.246.633
|% 0,13
|
|ODAS
|3,26
|1.003.088.116
|% 3,49
|
|ODAS
|3,26
|1.003.088.116
|% 3,49
|
|YKBNK
|4,80
|763.696.974
|% -2,44
|
|TSKB
|2,21
|269.786.220
|% -2,21
|
|AKBNK
|8,86
|983.817.632
|% -2,53
|
|EKGYO
|2,61
|243.172.778
|% -1,14
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3479
|17,3543
|% 0,08
|
|Euro
|18,2888
|18,3183
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,1944
|21,3006
|% 0,08
|
|Frank
|17,9794
|18,0877
|% 0,17
|
|Riyal
|4,6117
|4,6348
|% 0,20
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|5,70
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|1,66
|
|Cumhuriyet
|6.829
|6.933
|-13,00
|
|Tam
|6.806
|6.904
|-14,00
|
|Yarım
|3.341
|3.377
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.688
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,46
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,48
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:56POLTK
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 662.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 976 adet işlem
-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 9 kaybederek (% -0.85 ) 2, 798
-
16:52XU100
Endeks 2, 560 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 23, 150.00 milyon TL de
-
16:47XU100
Endeks 2, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 41 altında . İşlem hacmi 22, 861.00 milyon TL de
-
16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 44 kaybederek (% -0.32 ) 2, 298