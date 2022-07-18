***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.07.2022 16:59
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045871
BIST
17:182.441
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 58,27
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.446
En Düşük
2.402
17:1817,4562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0563
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
17:1817,7978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2464
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
17:18964,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 8,37
|Açılış
|: 964,24
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler17:16
|RTALB
|9,24
|160.476.238
|% 10,00
|
|MAKIM
|14,71
|191.028.277
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|63.420.628
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.940.713
|% 9,92
|
|UFUK
|76,95
|2.195.772
|% 9,62
|
|GESAN
|47,46
|286.887.428
|% -7,76
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|DOBUR
|43,40
|7.963.656
|% -6,87
|
|SILVR
|20,62
|68.260.273
|% -6,44
|
|PINSU
|5,86
|45.785.765
|% -6,09
|
|THYAO
|49,50
|3.734.558.878
|% 3,25
|
|EREGL
|27,14
|1.352.603.283
|% 4,55
|
|SISE
|20,60
|1.337.559.529
|% 1,28
|
|ODAS
|3,49
|947.524.313
|% 7,06
|
|SASA
|40,90
|909.450.560
|% 3,13
|
|ODAS
|3,49
|947.524.313
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,97
|634.252.343
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,34
|604.685.785
|% 3,83
|
|AKBNK
|8,24
|656.797.102
|% 4,17
|
|TSKB
|2,15
|163.654.968
|% 2,87
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4529
|17,4562
|% 0,32
|
|Euro
|17,7784
|17,7978
|% 1,40
|
|Sterlin
|20,9118
|21,0167
|% 1,60
|
|Frank
|17,8589
|17,9665
|% 0,57
|
|Riyal
|4,6379
|4,6612
|% 0,40
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|7,87
|
|Altın Gr.
|964
|964
|8,07
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.533
|6.622
|-82,00
|
|Yarım
|3.174
|3.232
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.616
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,93
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,15
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,74
|