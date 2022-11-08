***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2022 10:04
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077808
BIST
10:144.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 7,65
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.362
En Düşük
4.297
10:1418,5947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1177
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,5995
En Düşük
18,4157
10:1418,5931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0581
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6065
En Düşük
18,4643
10:14997,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,28
|Açılış
|: 997,40
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,13
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler10:12
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|80.671.544
|% 9,94
|
|COSMO
|99,90
|2.762.845
|% 7,59
|
|DOGUB
|10,48
|4.011.171
|% 7,27
|
|TUKAS
|22,14
|150.978.849
|% 6,96
|
|DITAS
|23,44
|1.393.938
|% -36,44
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|SUMAS
|105,50
|128.710
|% -7,29
|
|EREGL
|37,82
|1.839.204.557
|% 3,28
|
|KRDMD
|13,65
|699.273.375
|% -1,44
|
|THYAO
|105,90
|605.784.197
|% -1,21
|
|PETKM
|14,33
|465.560.726
|% -2,18
|
|EKGYO
|4,63
|333.192.748
|% -3,34
|
|EKGYO
|4,63
|333.192.748
|% -3,34
|
|KRDMD
|13,65
|699.273.375
|% -1,44
|
|EREGL
|37,82
|1.839.204.557
|% 3,28
|
|SKBNK
|2,05
|67.889.007
|% -1,44
|
|PETKM
|14,33
|465.560.726
|% -2,18
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5889
|18,5959
|% 0,64
|
|Euro
|18,5794
|18,5905
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,2728
|21,3795
|% 0,26
|
|Frank
|18,6795
|18,7920
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9339
|4,9586
|% 0,60
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|-4,57
|
|Altın Gr.
|998
|998
|3,28
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.684
|6.753
|5,00
|
|Yarım
|3.257
|3.301
|2,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,66
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|0,00
|
|B. Petrol
|97,73
|97,73
|-0,19
|