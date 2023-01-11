***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:59
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FENER]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100312
BIST
17:054.834
En Yüksek
|Değişim
|: -3,08%
|| -153,83
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
17:0518,7778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:0520,1950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0333
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:051.133,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,53
|Açılış
|: 1.133,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler17:05
|SDTTR
|56,65
|7.049.923
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.639.533
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.674.473
|% 9,93
|
|DOGUB
|11,62
|56.620.089
|% 9,73
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|GOZDE
|21,06
|358.069.811
|% -10,00
|
|OYLUM
|4,14
|46.832.485
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.138.192
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.470.459
|% -10,00
|
|CEOEM
|18,31
|32.185.448
|% -9,98
|
|THYAO
|130,10
|7.699.786.326
|% -0,84
|
|EREGL
|37,88
|5.686.321.883
|% 0,05
|
|ASELS
|54,80
|5.146.692.049
|% -5,76
|
|KRDMD
|17,75
|4.148.431.381
|% -2,15
|
|TUPRS
|483,80
|4.067.136.762
|% 1,79
|
|EKGYO
|8,34
|3.070.384.170
|% -1,88
|
|YKBNK
|8,95
|3.100.099.797
|% -6,09
|
|KRDMD
|17,75
|4.148.431.381
|% -2,15
|
|SKBNK
|2,62
|558.610.541
|% -4,03
|
|KATMR
|2,09
|419.294.808
|% -9,91
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7750
|18,7778
|% 0,02
|
|Euro
|20,1914
|20,1950
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6585
|22,7721
|% -0,38
|
|Frank
|20,1213
|20,2425
|% -0,71
|
|Riyal
|4,9833
|5,0083
|% -0,04
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|-0,77
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.671
|7.729
|-6,00
|
|Yarım
|3.726
|3.781
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.863
|1.890
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,77
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|0,05
|
|B. Petrol
|81,91
|81,91
|1,81
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:20NTGAZ
Yüzde -7.49 oranında düşüşle 35.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 346, 369 adet işlem
-
17:19BAKAB
Yüzde -7.80 oranında düşüşle 48.96 lira fiyatla işlem gören hissede 146, 962 adet işlem
-
17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -119, 43 kaybederek (% -2.20 ) 5, 304
-
17:18
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, OYLUM, MIPAZ
-
17:18XU100
Endeks 4, 858 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 6 altında . İşlem hacmi 84, 985.00 milyon TL de