***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve 26.07.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği'ne uyum kapsamındaŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesi, "Şirketin İşletme Konusu" başlıklı 3. maddesi, "Paylar" başlıklı 6.maddesi, "Payların Devri" başlıklı 8. Maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar" başlıklı 15.maddesi, "Hesap dönemi" başlıklı 29.maddesi ve "Karın Tespiti Ve Dağıtılması" başlıklı 30. maddesinin tadiline "Pay Defteri" başlıklı 9. maddesinin iptal edilmesine, "Bütçenin Hazırlanması, Yürürlüğe Konulması ve Uygulanması Usulü" başlıklı 39. madde ve "Menfaat Sağlamama" başlıklı 40. madde hükümlerinin eklenmesine ilişkin tadile uygun görüş ve 2023 – 2027 yılları için kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı ile mevcut 125.000.000 TL (Yüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 Türk Lirası'na (İkiyüzellimilyon Türk Lirası)'na artırılmasına dair "Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline izin verilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 14.02.2023 tarihli yazıları ile olumlu karşılanmış olup, esas sözleşme değişikliği için Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasını müteakip esas sözleşme tadili ve kayıtlı sermaye tavan ve süre uzatımı ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114931BIST