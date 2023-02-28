***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nın 14.02.2023 tarihli uygun görüşlerini havi Esas Sözleşme Tadili için Bakanlığın 27.02.2023 tarih ve E-50035491-431.99-00083152307 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117560BIST