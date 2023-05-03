***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.03.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararıyla tadil edilmiş olup 10.04.2023 tarihinde tescil, 12.04.2023 tarihli ve 10810 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilen, Şirketimiz güncel Esas Sözleşmesi ekte paylaşılmıştır.Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146385BIST