***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Esas Sözleşme
04.05.2023 17:00
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/05/2023
Açıklamalar
29.03.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararıyla tadil edilmiş olup 10.04.2023 tarihinde tescil, 12.04.2023 tarihli ve 10810 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilen, Şirketimiz güncel Esas Sözleşmesi ekte paylaşılmıştır.
Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2-3-6-8-9-15-29-30-39-40 10/04/2023 12/04/2023 10810
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146875
BIST
17:044.496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 10,40
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.578
En Düşük
4.470
17:0419,4842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0159
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,4962
En Düşük
19,4503
17:0421,4777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0551
|Açılış
|: 22,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
21,7061
En Düşük
21,4499
17:041.281,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,20
|Açılış
|: 1.281,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler17:04
|KGYO
|42,24
|12.028.642
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|192.500
|% 10,00
|
|SELVA
|8,59
|30.051.487
|% 9,99
|
|ASTOR
|45,20
|1.542.126.055
|% 9,98
|
|ULUUN
|24,04
|62.876.470
|% 9,97
|
|SAMAT
|21,10
|50.855.221
|% -9,98
|
|UMPAS
|3,25
|156.666
|% -7,14
|
|BURCE
|75,00
|97.266.982
|% -5,96
|
|ULAS
|15,21
|6.991.374
|% -5,41
|
|PAMEL
|170,40
|36.956.956
|% -5,33
|
|EUPWR
|79,30
|3.478.726.131
|% 1,08
|
|THYAO
|128,90
|3.270.503.227
|% -0,23
|
|KOZAL
|16,87
|2.865.976.411
|% 3,12
|
|EREGL
|31,22
|1.878.999.584
|% -0,26
|
|TUPRS
|67,55
|1.681.893.050
|% -2,10
|
|KOZAL
|16,87
|2.865.976.411
|% 3,12
|
|EKGYO
|5,53
|691.191.056
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,69
|1.056.098.174
|% 0,85
|
|YKBNK
|9,42
|587.159.988
|% 0,21
|
|EREGL
|31,22
|1.878.999.584
|% -0,26
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4796
|19,4842
|% 0,08
|
|Euro
|21,4655
|21,4777
|% -0,26
|
|Sterlin
|24,4297
|24,5522
|% 0,23
|
|Frank
|21,8858
|22,0176
|% -0,09
|
|Riyal
|5,1812
|5,2072
|% 0,16
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.050
|2.050
|10,77
|
|Altın Gr.
|1.281
|1.281
|5,74
|
|Cumhuriyet
|9.187
|9.329
|102,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.521
|4.619
|4,00
|
|Çeyrek
|2.260
|2.302
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,72
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|16,10
|16,11
|0,09
|
|B. Petrol
|72,07
|72,07
|-0,26
|