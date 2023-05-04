***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Esas Sözleşme









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/05/2023Açıklamalar29.03.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararıyla tadil edilmiş olup 10.04.2023 tarihinde tescil, 12.04.2023 tarihli ve 10810 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilen, Şirketimiz güncel Esas Sözleşmesi ekte paylaşılmıştır.Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No2-3-6-8-9-15-29-30-39-40 10/04/2023 12/04/2023 10810http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146875BIST