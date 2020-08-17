***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.08.2020AçıklamalarŞirketimizin 10/08/2020 tarihinde yayınlanan YK Faaliyet raporunda Bağlı Şirket Raporu sonuç kısmının sehven eksik yayınlanmış olması nedeniyle güncellenen YK Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869485BIST