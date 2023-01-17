***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi30/11/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıFenerium GMBHEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuFenerbahçe Spor Ürünlerinin Yurt Dışında Satış ve PazarlamasıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000 AvroEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarihİlgili ülke makamlarının onayına tabiEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı50.000Beher Payın Alış Fiyatı1 AvroToplam Tutar50.000 AvroEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)82,5Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)82,5Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)82,5Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,0002İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,0007Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisiolumlu olması beklenmektedirPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniMevzuat ile öngörülmemiştirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 30.11.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile, Avrupa'da yaşayan taraftarlarımıza geniş yelpazeli ürün satışı ve daha kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla sermayesine %82,5 oranında iştirak ettiğimiz Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Fenerium") tarafından, ürünlerimizin yurt dışında satış ve pazarlanması işletme konusuna sahip, Almanya/Düsseldorf'da, sermayesine %100 oranında iştirak edeceği, 50.000 (Elli bin) Avro nominal sermayeli "Fenerium GMBH" unvanlı Şirket kurulmasına karar verilmiş olup, 17.01.2023 tarihinde Ticaret Sicil Kayıt işlemleri tamamlanmış ve resmi olarak kurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102842BIST