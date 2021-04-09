***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor
09.04.2021 18:30
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.238.619 38.654.892 -783.100.406 -205.996.193 -652.519.482 3.827.744 -648.691.738
Transferler
-205.996.193 205.996.193 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-357.879 -38.891.655 -39.249.534 2.138.487 -37.111.047
Dönem Karı (Zararı)
-38.891.655 -38.891.655 2.181.923 -36.709.732
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-357.879 -357.879 -43.436 -401.315
Dönem Sonu Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.596.498 38.654.892 -989.096.599 -38.891.655 -691.769.016 5.966.231 -685.802.785
Cari Dönem 01.06.2020 - 28.02.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -1.950.116 38.654.892 -989.096.599 -154.804.664 -807.035.643 5.259.461 -801.776.182
Transferler
-154.804.664 154.804.664 -104.768.177 2.310.118 -102.458.059
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.265 -104.773.442 -104.773.442 2.343.815 -102.429.627
Dönem Karı (Zararı)
-104.773.442 5.265 -33.697 -28.432
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.265
Dönem Sonu Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -1.944.851 38.654.892 -1.143.901.263 -104.773.442 -911.803.820 7.569.579 -904.234.241
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 28.02.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
167.803.033 190.393.075
Dönem Karı (Zararı)
-98.683.309 -33.029.570
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-98.683.309 -33.029.570
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
105.873.304 -14.481.573
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
64.653.590 48.883.623
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.306 655.587
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.306 498.285
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 157.302
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
474.537 3.699.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
584.537 1.146.822
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-110.000 2.552.884
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
202.686.215 -17.280.841
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-240.518.965 -183.412.707
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
443.205.180 166.131.866
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 48.434.270
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.981.695 2.807.875
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-159.869.030 -101.568.350
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-159.869.030 -101.568.350
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-88.007 -113.443
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
161.892.812 240.908.933
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.744.117 77.326.520
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.246.122 -3.384.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.497.995 80.710.918
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.819.463 63.839.157
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-38.740.656 64.146.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliye 232.908
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68.365.257 127.767.784
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.059.510 -18.861.446
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
71.424.767 146.629.230
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
169.082.807 193.397.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-780.938 -353.155
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -498.836 -2.651.560
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
31.195.453 -241.664
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
195.658.990 102.061.795
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 68.804
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
195.658.990 101.992.991
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -164.463.537 -102.303.459
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.916.667 -6.191.939
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-161.546.870 -96.111.520
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-163.536.281 -177.510.447
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 182.634.018
Kredilerden Nakit Girişleri
0 122.665.815
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
0 59.968.203
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.004.802 -235.277.005
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.004.802 -235.277.005
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -11.484.776 0
Ödenen Faiz
-118.682.464 -129.208.712
Alınan Faiz
2.635.761 4.341.252
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.462.205 12.640.964
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.462.205 12.640.964
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.543.660 1.079.556
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 49.005.865 13.720.520
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 28.02.2021 Önceki Dönem 31.05.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 51.201.916 13.758.016
Ticari Alacaklar
112.874.877 89.128.454
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 21.307.306 16.061.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
91.567.571 73.067.270
Diğer Alacaklar
1.998.216.104 1.721.578.637
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15 1.997.997.119 1.721.373.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
218.985 205.378
Stoklar
33.007.019 28.124.474
Peşin Ödenmiş Giderler
9 33.063.527 35.627.900
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.027.240 1.027.240
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
32.036.287 34.600.660
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 0 1.932.865
Diğer Dönen Varlıklar
10 10.428.678 1.480.007
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10.428.678 1.480.007
ARA TOPLAM
2.238.792.121 1.891.630.353
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.238.792.121 1.891.630.353
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
1.558.671 1.493.471
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.558.671 1.493.471
Maddi Duran Varlıklar
21.695.137 23.081.213
Arazi ve Arsalar
6.622.054 6.622.054
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.041.039 2.241.904
Taşıtlar
61.812 99.763
Mobilya ve Demirbaşlar
5.110.972 4.839.859
Özel Maliyetler
7.859.260 9.277.633
Kullanım Hakkı Varlıkları
12.437.129 18.326.290
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
210.634.740 133.446.455
Lisanslar
209.257.830 131.853.053
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.376.910 1.593.402
Peşin Ödenmiş Giderler
9 49.402.295 22.596.376
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 12.155.650 12.926.080
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
37.246.645 9.670.296
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 0 463.999
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
295.727.972 199.407.804
TOPLAM VARLIKLAR
2.534.520.093 2.091.038.157
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.546.144.317 935.649.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.546.144.317 935.649.067
Banka Kredileri
1.546.144.317 935.649.067
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 361.890.595 432.518.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
361.890.595 432.518.246
Banka Kredileri
326.791.394 401.298.497
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.813.503 10.407.046
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.285.698 20.812.703
Ticari Borçlar
338.334.177 167.601.365
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 3.041.967 663.120
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
335.292.210 166.938.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
284.408.750 175.220.120
Diğer Borçlar
14.901.492 419.078
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15 14.711.310 419.078
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
190.182 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 108.039.929 96.724.268
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
108.039.929 96.724.268
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 135.207 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 110.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 110.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 38.314.773 102.548.436
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
38.314.773 102.548.436
ARA TOPLAM
2.692.169.240 1.910.790.580
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.692.169.240 1.910.790.580
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 529.231.521 785.939.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
529.231.521 785.939.371
Banka Kredileri
140.863.651 454.704.252
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
96.623 9.861.245
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
388.271.247 321.373.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
41.183.707 26.509.155
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 120.273.837 132.833.741
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
120.273.837 132.833.741
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.276.976 5.390.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.276.976 5.390.635
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 661.101 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
10 49.957.952 31.350.857
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
49.957.952 31.350.857
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
746.585.094 982.023.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.438.754.334 2.892.814.339
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-911.803.820 -807.035.643
Ödenmiş Sermaye
98.980.000 98.980.000
Sermaye Düzeltme Farkları
5.189.829 5.189.829
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
416.970.063 416.970.063
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-220.979.048 -220.979.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.944.851 -1.950.116
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.944.851 -1.950.116
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.944.851 -1.950.116
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
38.654.892 38.654.892
Yasal Yedekler
38.654.892 38.654.892
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.143.901.263 -989.096.599
Net Dönem Karı veya Zararı
-104.773.442 -154.804.664
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.569.579 5.259.461
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-904.234.241 -801.776.182
TOPLAM KAYNAKLAR
2.534.520.093 2.091.038.157
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 28.02.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.12.2020 - 28.02.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.12.2019 - 29.02.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
483.907.725 456.015.767 188.888.266 180.123.315
Satışların Maliyeti
-617.884.590 -479.894.452 -229.817.333 -192.058.166
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-133.976.865 -23.878.685 -40.929.067 -11.934.851
BRÜT KAR (ZARAR)
-133.976.865 -23.878.685 -40.929.067 -11.934.851
Genel Yönetim Giderleri
-14.378.318 -24.835.050 3.246.078 -9.676.642
Pazarlama Giderleri
-36.473.321 -33.965.557 -14.975.425 -10.826.754
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 51.717.087 22.416.262 30.022.846 11.120.614
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -60.764.349 -39.490.085 -17.230.206 -21.745.120
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-193.875.766 -99.753.115 -39.865.774 -43.062.753
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 167.333.316 101.598.552 0 462
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -7.464.286 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-34.006.736 1.845.437 -39.865.774 -43.062.291
Finansman Gelirleri
240.518.965 183.421.009 50.841.219 82.926.139
Finansman Giderleri
-305.195.538 -218.296.016 -64.375.525 -104.622.220
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-98.683.309 -33.029.570 -53.400.080 -64.758.372
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.746.318 -3.680.162 -206.874 -497.086
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -2.566.908 -3.336.572 -450.701 -925.645
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -1.179.410 -343.590 243.827 428.559
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-102.429.627 -36.709.732 -53.606.954 -65.255.458
DÖNEM KARI (ZARARI)
-102.429.627 -36.709.732 -53.606.954 -65.255.458
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.343.815 2.181.923 1.239.745 264.845
Ana Ortaklık Payları
-104.773.442 -38.891.655 -54.846.699 -65.520.303
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-28.432 -401.315 -134.511 -239.512
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-82.742 -471.322 -189.822 -265.784
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
54.310 70.007 55.311 26.272
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54.310 70.007 55.311 26.272
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-28.432 -401.315 -134.511 -239.512
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-102.458.059 -37.111.047 -53.741.465 -65.494.970
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.310.118 2.138.487 495.295 248.545
Ana Ortaklık Payları
-104.768.177 -39.249.534 -54.236.760 -65.743.515
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926347
BIST