***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.238.619 38.654.892 -783.100.406 -205.996.193 -652.519.482 3.827.744 -648.691.738Transferler-205.996.193 205.996.193 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-357.879 -38.891.655 -39.249.534 2.138.487 -37.111.047Dönem Karı (Zararı)-38.891.655 -38.891.655 2.181.923 -36.709.732Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-357.879 -357.879 -43.436 -401.315Dönem Sonu Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.596.498 38.654.892 -989.096.599 -38.891.655 -691.769.016 5.966.231 -685.802.785Cari Dönem 01.06.2020 - 28.02.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -1.950.116 38.654.892 -989.096.599 -154.804.664 -807.035.643 5.259.461 -801.776.182Transferler-154.804.664 154.804.664 -104.768.177 2.310.118 -102.458.059Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.265 -104.773.442 -104.773.442 2.343.815 -102.429.627Dönem Karı (Zararı)-104.773.442 5.265 -33.697 -28.432Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.265Dönem Sonu Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -1.944.851 38.654.892 -1.143.901.263 -104.773.442 -911.803.820 7.569.579 -904.234.241Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 28.02.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI167.803.033 190.393.075Dönem Karı (Zararı)-98.683.309 -33.029.570Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-98.683.309 -33.029.570Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler105.873.304 -14.481.573Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler64.653.590 48.883.623Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.306 655.587Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.306 498.285Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 157.302Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler474.537 3.699.706Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler584.537 1.146.822Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-110.000 2.552.884Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler202.686.215 -17.280.841Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-240.518.965 -183.412.707Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler443.205.180 166.131.866Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 48.434.270Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-1.981.695 2.807.875Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-159.869.030 -101.568.350Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-159.869.030 -101.568.350Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-88.007 -113.443İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler161.892.812 240.908.933Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.744.117 77.326.520İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.246.122 -3.384.398İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-18.497.995 80.710.918Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-38.819.463 63.839.157İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-38.740.656 64.146.057İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliye 232.908İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler68.365.257 127.767.784Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.059.510 -18.861.446Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)71.424.767 146.629.230Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları169.082.807 193.397.790Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-780.938 -353.155Vergi İadeleri (Ödemeleri)11 -498.836 -2.651.560YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI31.195.453 -241.664Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri195.658.990 102.061.795Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 68.804Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri195.658.990 101.992.991Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -164.463.537 -102.303.459Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.916.667 -6.191.939Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-161.546.870 -96.111.520FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-163.536.281 -177.510.447Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 182.634.018Kredilerden Nakit Girişleri0 122.665.815Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri0 59.968.203Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-36.004.802 -235.277.005Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-36.004.802 -235.277.005Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -11.484.776 0Ödenen Faiz-118.682.464 -129.208.712Alınan Faiz2.635.761 4.341.252YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.462.205 12.640.964NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.462.205 12.640.964DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.543.660 1.079.556DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 49.005.865 13.720.520Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 28.02.2021 Önceki Dönem 31.05.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 51.201.916 13.758.016Ticari Alacaklar112.874.877 89.128.454İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar15 21.307.306 16.061.184İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar91.567.571 73.067.270Diğer Alacaklar1.998.216.104 1.721.578.637İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar15 1.997.997.119 1.721.373.259İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar218.985 205.378Stoklar33.007.019 28.124.474Peşin Ödenmiş Giderler9 33.063.527 35.627.900İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 1.027.240 1.027.240İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler32.036.287 34.600.660Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 0 1.932.865Diğer Dönen Varlıklar10 10.428.678 1.480.007İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10.428.678 1.480.007ARA TOPLAM2.238.792.121 1.891.630.353TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.238.792.121 1.891.630.353DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.558.671 1.493.471İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.558.671 1.493.471Maddi Duran Varlıklar21.695.137 23.081.213Arazi ve Arsalar6.622.054 6.622.054Tesis, Makine ve Cihazlar2.041.039 2.241.904Taşıtlar61.812 99.763Mobilya ve Demirbaşlar5.110.972 4.839.859Özel Maliyetler7.859.260 9.277.633Kullanım Hakkı Varlıkları12.437.129 18.326.290Maddi Olmayan Duran Varlıklar210.634.740 133.446.455Lisanslar209.257.830 131.853.053Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.376.910 1.593.402Peşin Ödenmiş Giderler9 49.402.295 22.596.376İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 12.155.650 12.926.080İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler37.246.645 9.670.296Ertelenmiş Vergi Varlığı11 0 463.999TOPLAM DURAN VARLIKLAR295.727.972 199.407.804TOPLAM VARLIKLAR2.534.520.093 2.091.038.157KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.546.144.317 935.649.067İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.546.144.317 935.649.067Banka Kredileri1.546.144.317 935.649.067Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 361.890.595 432.518.246İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları361.890.595 432.518.246Banka Kredileri326.791.394 401.298.497Kiralama İşlemlerinden Borçlar14.813.503 10.407.046Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20.285.698 20.812.703Ticari Borçlar338.334.177 167.601.365İlişkili Taraflara Ticari Borçlar15 3.041.967 663.120İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar335.292.210 166.938.245Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar284.408.750 175.220.120Diğer Borçlar14.901.492 419.078İlişkili Taraflara Diğer Borçlar15 14.711.310 419.078İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar190.182 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 108.039.929 96.724.268Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri108.039.929 96.724.268Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 135.207 0Kısa Vadeli Karşılıklar0 110.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 110.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 38.314.773 102.548.436İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler38.314.773 102.548.436ARA TOPLAM2.692.169.240 1.910.790.580TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.692.169.240 1.910.790.580UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 529.231.521 785.939.371İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar529.231.521 785.939.371Banka Kredileri140.863.651 454.704.252Kiralama İşlemlerinden Borçlar96.623 9.861.245Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar388.271.247 321.373.874Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar41.183.707 26.509.155Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 120.273.837 132.833.741Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri120.273.837 132.833.741Uzun Vadeli Karşılıklar5.276.976 5.390.635Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.276.976 5.390.635Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11 661.101 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler10 49.957.952 31.350.857İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler49.957.952 31.350.857TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER746.585.094 982.023.759TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.438.754.334 2.892.814.339ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-911.803.820 -807.035.643Ödenmiş Sermaye98.980.000 98.980.000Sermaye Düzeltme Farkları5.189.829 5.189.829Paylara İlişkin Primler (İskontolar)416.970.063 416.970.063Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-220.979.048 -220.979.048Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.944.851 -1.950.116Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.944.851 -1.950.116Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.944.851 -1.950.116Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler38.654.892 38.654.892Yasal Yedekler38.654.892 38.654.892Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.143.901.263 -989.096.599Net Dönem Karı veya Zararı-104.773.442 -154.804.664Kontrol Gücü Olmayan Paylar7.569.579 5.259.461TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-904.234.241 -801.776.182TOPLAM KAYNAKLAR2.534.520.093 2.091.038.157Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 28.02.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.12.2020 - 28.02.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.12.2019 - 29.02.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat483.907.725 456.015.767 188.888.266 180.123.315Satışların Maliyeti-617.884.590 -479.894.452 -229.817.333 -192.058.166TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-133.976.865 -23.878.685 -40.929.067 -11.934.851BRÜT KAR (ZARAR)-133.976.865 -23.878.685 -40.929.067 -11.934.851Genel Yönetim Giderleri-14.378.318 -24.835.050 3.246.078 -9.676.642Pazarlama Giderleri-36.473.321 -33.965.557 -14.975.425 -10.826.754Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 51.717.087 22.416.262 30.022.846 11.120.614Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -60.764.349 -39.490.085 -17.230.206 -21.745.120ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-193.875.766 -99.753.115 -39.865.774 -43.062.753Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 167.333.316 101.598.552 0 462Yatırım Faaliyetlerinden Giderler13 -7.464.286 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-34.006.736 1.845.437 -39.865.774 -43.062.291Finansman Gelirleri240.518.965 183.421.009 50.841.219 82.926.139Finansman Giderleri-305.195.538 -218.296.016 -64.375.525 -104.622.220SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-98.683.309 -33.029.570 -53.400.080 -64.758.372Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.746.318 -3.680.162 -206.874 -497.086Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -2.566.908 -3.336.572 -450.701 -925.645Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 -1.179.410 -343.590 243.827 428.559SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-102.429.627 -36.709.732 -53.606.954 -65.255.458DÖNEM KARI (ZARARI)-102.429.627 -36.709.732 -53.606.954 -65.255.458Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.343.815 2.181.923 1.239.745 264.845Ana Ortaklık Payları-104.773.442 -38.891.655 -54.846.699 -65.520.303Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-28.432 -401.315 -134.511 -239.512Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-82.742 -471.322 -189.822 -265.784Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler54.310 70.007 55.311 26.272Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54.310 70.007 55.311 26.272Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-28.432 -401.315 -134.511 -239.512TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-102.458.059 -37.111.047 -53.741.465 -65.494.970Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.310.118 2.138.487 495.295 248.545Ana Ortaklık Payları-104.768.177 -39.249.534 -54.236.760 -65.743.515http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926347BIST