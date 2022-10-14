***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.10.2022 14:48
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin Genel Kurulu tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.06.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.05.2022
Karar Tarihi 29.08.2022
Genel Kurul Tarihi 29.09.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.09.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel
14:393.625
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 71,41
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
14:3918,5884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0481
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5912
En Düşük
18,5217
14:3918,0613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0844
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
14:39992,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,12
|Açılış
|: 992,29
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler14:39
|PENTA
|440,00
|14.196.160
|% 10,00
|
|CONSE
|6,18
|327.978.672
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,05
|66.748.642
|% 9,94
|
|GESAN
|119,60
|554.046.352
|% 9,93
|
|BTCIM
|36,60
|24.875.452
|% 9,91
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|TKFEN
|31,54
|961.465.595
|% -4,94
|
|KZBGY
|17,58
|248.735.602
|% -4,92
|
|SEKFK
|9,96
|9.827.859
|% -4,41
|
|ETYAT
|6,85
|1.074.402
|% -4,06
|
|THYAO
|89,70
|3.082.510.749
|% 1,93
|
|YKBNK
|8,77
|1.929.303.501
|% 4,78
|
|AKBNK
|13,46
|1.721.059.045
|% 3,46
|
|ISCTR
|8,50
|1.681.687.355
|% 3,41
|
|SISE
|29,40
|1.652.376.449
|% 3,38
|
|YKBNK
|8,77
|1.929.303.501
|% 4,78
|
|EKGYO
|4,21
|893.184.798
|% 0,96
|
|ISCTR
|8,50
|1.681.687.355
|% 3,41
|
|AKBNK
|13,46
|1.721.059.045
|% 3,46
|
|ODAS
|8,54
|774.327.337
|% 4,91
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5847
|18,5884
|% 0,26
|
|Euro
|18,0512
|18,0613
|% -0,47
|
|Sterlin
|20,8330
|20,9374
|% -0,65
|
|Frank
|18,4619
|18,5731
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9318
|4,9565
|% 0,13
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|-7,82
|
|Altın Gr.
|990
|991
|-3,79
|
|Cumhuriyet
|6.653
|6.754
|17,00
|
|Tam
|6.682
|6.744
|-46,00
|
|Yarım
|3.256
|3.294
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,72
|18,75
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|-0,05
|
|B. Petrol
|93,59
|93,59
|-0,98
|