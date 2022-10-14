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***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.10.2022 14:48
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Genel Kurulu tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.06.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.05.2022
Karar Tarihi 29.08.2022
Genel Kurul Tarihi 29.09.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.09.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul

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1 - Açılış ve Genel
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Altın Gr. 990 991 -3,79  
Cumhuriyet 6.653 6.754 17,00  
Tam 6.682 6.744 -46,00  
Yarım 3.256 3.294 -26,00  
Çeyrek 1.631 1.646 -13,00  
Gümüş.Ons 18,72 18,75 -0,15  
Gümüş Gr. 11,21 11,23 -0,05  
B. Petrol 93,59 93,59 -0,98  
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