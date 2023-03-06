***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.03.2023 17:23
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 01.03.2023
Genel Kurul Tarihi 29.03.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesi, "Şirketin İşletme Konusu" başlıklı 3. maddesi, "Paylar" başlıklı 6.maddesi, "Payların Devri" başlıklı 8. Maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar" başlıklı 15.maddesi, "Hesap Dönemi" başlıklı 29.maddesi ve "Karın Tespiti Ve Dağıtılması" başlıklı 30. maddesinin tadili "Pay Defteri" başlıklı 9.maddesinin iptal edilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne, "Bütçenin Hazırlanması, Yürürlüğe Konulması ve Uygulanması Usulü" başlıklı 39. maddenin ve "Menfaat Sağlamama" başlıklı 40. maddenin eklenmesi,
3 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Davet Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Spk Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu ve şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri gereği Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 14:00'da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılacaktır.
Olağanüstü Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile esas sözleşme tadili ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120521
BIST