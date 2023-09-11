***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme NotlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.06.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.05.2023Karar Tarihi 08.09.2023Genel Kurul Tarihi 13.10.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.10.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KADIKÖYAdres Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Genel Kurul toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması.6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet dönemi için ayrı ayrı ibra edilmeleri.7 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması.8 - 2023 yılı hesap dönemi için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin görüşülerek karara bağlanması.9 - Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. Maddesi gereği seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul onayına sunulması.10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.12 - 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun 20.maddesinin 4.fıkrası kapsamında mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek, gelir ve alacaklarının bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirlerin yüzde ellisine kadar temlik edilebilmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.13 - 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun 20.maddesinin 5.fıkrası kapsamında bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirlerin yüzde ellisine kadar borçlanılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi.15 - Şirketin bağış ve yardım politikası ve yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.16 - Şirketin 2022 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.18 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_13102023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Genel Kurul Davet Metni_13102023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 01.06.2022 - 31.05.2023 özel hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Davet Metni ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ekte olup, yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193846BIST