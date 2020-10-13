***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
13.10.2020 16:49
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)'nin "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır. 13.10.2020 tarihinde Gökhan Dinç isimli bir şahıs tarafından bir radyo yayınında Fenerbahçe'ye transfer yasağı gelme ihtimali bulunduğu yönünde çeşitli açıklamalar yapıldığı görülmüştür. Şirketimizin Yönetim Kurulu, göreve başladığı gün itibariyle Şirket'in içinde bulunduğu mali duruma dair gereken adımları titizlikle ve kararlılıkla atmakta, buna dair şeffaf bilgilendirmeleri ise kamuoyu ile düzenli olarak paylaşmaktadır. Futbol şubemize ilişkin olarak atılan adımlar ve kamuoyu ile paylaşılan yapılandırmalarımız da Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA nezdinde takip ve kontrol edilmektedir. Şirketimiz, 2020-21 Süper Lig sezonu transfer döneminin kapanmasının hemen ardından 6 Ekim 2020 tarihinde sezon hazırlıkları kapsamında attığı adımları en şeffaf haliyle KAP'a açıklamış, tüm spor kamuoyu ile de paylaşmıştır. Tüm bunlar ortadayken ilgili şahsın Şirketimizi ve Şirketimizin hissedarlarını zarara uğratabilecek, hiçbir dayanağı olmayan, büyük bir sorumsuzlukla ve artniyetle yaptığı yorumlar kabul edilemez. Fenerbahçe hakkında tamamen hayal ürünü olarak yaptığı spekülatif yorumların gerek Şirketimizde gerekse Şirketimizin pay sahiplerinde yaratabileceği maddi kayıplar gözönüne alınarak Şirketimiz tarafından gerekli hukuki sürecin başlatılacağını tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881206
BIST
16:481.173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,89
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
16:487,9216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0328
|Açılış
|: 7,9260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9226
En Düşük
7,8718
16:489,3161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0170
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
16:48483,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -4,23
|Açılış
|: 483,37
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
481,68
BIST En Aktif Hisseler16:46
|DAGHL
|13,31
|771.155
|% 10,00
|
|NTHOL
|3,19
|223.445.128
|% 10,00
|
|BRYAT
|174,90
|15.424.582
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.905.339
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|5.277.752
|% 10,00
|
|IHGZT
|7,47
|88.519.676
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.787.858
|% -9,99
|
|ODAS
|3,55
|1.076.546.485
|% 1,72
|
|SISE
|6,75
|754.235.205
|% -2,17
|
|KERVT
|7,16
|751.793.821
|% -7,01
|
|GARAN
|7,08
|645.483.559
|% -0,84
|
|ASELS
|18,01
|615.781.160
|% -0,22
|
|ODAS
|3,55
|1.076.546.485
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,85
|467.269.152
|% 0,54
|
|SKBNK
|1,75
|415.816.232
|% 1,74
|
|ISGYO
|2,19
|452.688.556
|% 4,78
|
|KARSN
|3,15
|540.925.948
|% 2,94
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9146
|7,9176
|% 0,37
|
|Euro
|9,3050
|9,3103
|% -0,24
|
|Sterlin
|10,2400
|10,2913
|% -0,32
|
|Frank
|8,6387
|8,6907
|% 0,01
|
|Riyal
|2,1048
|2,1153
|% 0,42
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-27,37
|
|Altın Gr.
|482
|483
|-5,07
|
|Cumhuriyet
|3.196
|3.245
|-27,00
|
|Tam
|3.179
|3.260
|-28,90
|
|Yarım
|1.537
|1.577
|-13,98
|
|Çeyrek
|771
|788
|-6,99
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,92
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,21
|
|B. Petrol
|42,24
|42,24
|0,52
|
Seans Raporu
16:46
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16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 12 kaybederek (% -0.93 ) 1, 295
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16:55
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BRYAT, NTHOL
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16:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ODAS, KERVT, SISE
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16:55XU100
Endeks 1, 171 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 59 altında . İşlem hacmi 16, 106.00 milyon TL de
-
16:52YAYLA
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 400, 968 adet işlem