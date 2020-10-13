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***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

13.10.2020 16:49
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***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Açıklamalar

Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)'nin "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır. 13.10.2020 tarihinde Gökhan Dinç isimli bir şahıs tarafından bir radyo yayınında Fenerbahçe'ye transfer yasağı gelme ihtimali bulunduğu yönünde çeşitli açıklamalar yapıldığı görülmüştür.   Şirketimizin Yönetim Kurulu, göreve başladığı gün itibariyle Şirket'in içinde bulunduğu mali duruma dair gereken adımları titizlikle ve kararlılıkla atmakta, buna dair şeffaf bilgilendirmeleri ise kamuoyu ile düzenli olarak paylaşmaktadır. Futbol şubemize  ilişkin olarak atılan adımlar ve kamuoyu ile paylaşılan yapılandırmalarımız da Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA nezdinde takip ve kontrol edilmektedir. Şirketimiz, 2020-21 Süper Lig sezonu transfer döneminin kapanmasının hemen ardından 6 Ekim 2020 tarihinde sezon hazırlıkları kapsamında attığı adımları en şeffaf haliyle KAP'a açıklamış, tüm spor kamuoyu ile de paylaşmıştır.   Tüm bunlar ortadayken ilgili şahsın Şirketimizi ve Şirketimizin hissedarlarını zarara uğratabilecek, hiçbir dayanağı olmayan, büyük bir sorumsuzlukla ve artniyetle yaptığı yorumlar kabul edilemez.   Fenerbahçe hakkında tamamen hayal ürünü olarak yaptığı spekülatif yorumların gerek Şirketimizde gerekse Şirketimizin pay sahiplerinde yaratabileceği maddi kayıplar gözönüne alınarak Şirketimiz tarafından gerekli hukuki sürecin başlatılacağını tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881206


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