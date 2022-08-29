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***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.08.2022 17:33
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 29.08.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFBAH00027 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, FENER, TREFBAH00019 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFBAH00027 0 0
B Grubu, FENER, TREFBAH00019 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 29/08/2022 tarih ve 99 sayılı kararı ile,
Şirket 01.06.2021 – 31.05.2022 tarihli özel hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap döneminin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan konsolide mali tablolara göre 295.445.488 TL, net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımının yapılamayacağına, 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, ortakların bilgisine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. 01.06.2021/31.05.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 98.980.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 38.654.892
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -292.553.883 -303.343.828
4. Vergiler ( - ) 2.891.605 0
5. Net Dönem Kârı -295.445.488 -303.343.828
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 890.043.251 1.365.894.824
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -1.185.488.739 -1.669.238.652
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 100.000 100.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -1.185.388.739 -1.669.138.652
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058918


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Çeyrek 1.652 1.668 -11,00  
Gümüş.Ons 18,38 18,41 -0,39  
Gümüş Gr. 10,75 10,77 -0,22  
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