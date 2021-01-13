***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
13.01.2021 16:22
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 13/01/2021 tarih ve BİAŞ-2-159 sayılı yazısı üzerine, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığına ilişkin açıklamamızdır:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'ne istinaden, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, özel durum açıklaması yapılmasını gerektirecek önemde kamuya açıklanmamış herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.
Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901880
BIST
16:421.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.545
16:427,4318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0226
|Açılış
|: 7,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
16:429,0449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0591
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0312
16:42443,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,26
|Açılış
|: 443,75
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler16:41
|PSDTC
|31,24
|16.518.329
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.518.329
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.518.329
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.518.329
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|1.114.325
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.562.290
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|177.559.535
|% -9,99
|
|FORMT
|5,33
|38.489.402
|% -9,97
|
|RODRG
|16,00
|13.453.454
|% -7,99
|
|FENER
|40,00
|552.818.002
|% -7,62
|
|THYAO
|13,10
|2.140.317.114
|% 1,87
|
|SISE
|7,78
|1.843.040.286
|% 1,83
|
|DOHOL
|3,81
|1.635.006.454
|% 8,24
|
|OTKAR
|440,50
|1.291.628.892
|% 7,47
|
|TCELL
|17,09
|1.233.751.709
|% 2,40
|
|DOHOL
|3,81
|1.635.006.454
|% 8,24
|
|EKGYO
|2,44
|882.880.040
|% -0,41
|
|TSKB
|1,88
|669.220.499
|% -1,05
|
|SISE
|7,78
|1.843.040.286
|% 1,83
|
|ZOREN
|3,06
|682.231.612
|% 3,38
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4248
|7,4312
|% -0,31
|
|Euro
|9,0341
|9,0433
|% -0,67
|
|Sterlin
|10,1364
|10,1873
|% -0,20
|
|Frank
|8,3328
|8,3830
|% -0,54
|
|Riyal
|1,9739
|1,9838
|% -0,36
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|3,08
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.931
|3.006
|-1,35
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-0,65
|
|Çeyrek
|711
|727
|-0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,07
|
|B. Petrol
|56,70
|56,70
|0,12
|