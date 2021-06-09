***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Başkanımız Ali Koç'un bugün gerçekleşen basın toplantısında Şirket'imiz personel bütçesi ile alakalı yer alan tabloyu ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.(Tabloda yer alan tutarlar sezonluk olarak verilmiş olup pandemiden dolayı dönem kayması yaşanmış olduğundan yayınlanmış finansal tablo ve dipnotlarla farklılık göstermektedir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941446BIST