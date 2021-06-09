***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2021 17:53
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Başkanımız Ali Koç'un bugün gerçekleşen basın toplantısında Şirket'imiz personel bütçesi ile alakalı yer alan tabloyu ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
(Tabloda yer alan tutarlar sezonluk olarak verilmiş olup pandemiden dolayı dönem kayması yaşanmış olduğundan yayınlanmış finansal tablo ve dipnotlarla farklılık göstermektedir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941446
BIST
17:421.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,50
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
17:428,5887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0165
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
17:4210,4704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0099
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
17:42521,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,35
|Açılış
|: 521,40
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler17:42
|YAYLA
|4,19
|22.998.584
|% 9,97
|
|ATATP
|35,12
|89.672.493
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|6.885.366
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.590.131
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.563.315
|% 9,93
|
|SANFM
|14,03
|3.858.320
|% -7,09
|
|EUKYO
|5,72
|4.191.146
|% -6,99
|
|METUR
|7,03
|20.472.135
|% -6,27
|
|AVTUR
|3,16
|10.235.822
|% -6,23
|
|NUGYO
|12,00
|9.081.599
|% -5,88
|
|THYAO
|14,67
|1.590.795.781
|% 1,31
|
|GARAN
|8,36
|990.572.024
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,03
|706.288.548
|% 2,01
|
|KRDMD
|7,75
|658.070.777
|% 0,00
|
|KOZAL
|125,40
|430.620.094
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,03
|706.288.548
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,27
|369.808.232
|% 0,89
|
|GARAN
|8,36
|990.572.024
|% 0,72
|
|THYAO
|14,67
|1.590.795.781
|% 1,31
|
|GSDHO
|2,05
|222.365.387
|% 4,59
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5871
|8,5887
|% -0,19
|
|Euro
|10,4640
|10,4704
|% -0,09
|
|Sterlin
|12,0845
|12,1451
|% -0,49
|
|Frank
|9,5511
|9,6086
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2820
|2,2935
|% -0,24
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-2,63
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,79
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|0,04
|
|B. Petrol
|72,63
|72,63
|0,41
|