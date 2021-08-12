***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.08.2021 16:10
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Paribu Teknoloji A.Ş. ve Stoken Finansal Teknolojiler A.Ş ile yapılan sözleşme kapsamında üretilen Fenerbahçe Token ön satış sürecinin sonucu olarak Şirketimiz, 268.500.000 TL gelir elde etmiştir.
Yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957594
BIST
16:061.441
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 29,82
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.441
En Düşük
1.420
16:068,5856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0393
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
16:0610,0907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0476
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
16:06482,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,55
|Açılış
|: 482,20
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler16:06
|VKFYO
|6,82
|27.660.071
|% 10,00
|
|MIPAZ
|4,63
|91.484.196
|% 9,98
|
|DOBUR
|19,61
|3.793.923
|% 9,98
|
|VAKFN
|8,96
|148.651.371
|% 9,94
|
|MARKA
|5,56
|3.926.305
|% 9,88
|
|IDGYO
|3,27
|30.595.431
|% -9,92
|
|FADE
|8,75
|134.552.285
|% -9,04
|
|SELGD
|6,27
|34.930.788
|% -7,52
|
|KUYAS
|2,56
|32.939.028
|% -7,25
|
|COSMO
|10,25
|134.908
|% -7,24
|
|GARAN
|9,21
|1.183.587.881
|% 2,91
|
|KRDMD
|8,10
|944.248.330
|% 2,79
|
|TUPRS
|98,45
|844.275.488
|% 2,02
|
|EREGL
|19,65
|608.246.464
|% 3,04
|
|YKBNK
|2,50
|581.454.661
|% 3,31
|
|YKBNK
|2,50
|581.454.661
|% 3,31
|
|GARAN
|9,21
|1.183.587.881
|% 2,91
|
|KRDMD
|8,10
|944.248.330
|% 2,79
|
|GLYHO
|2,24
|167.479.357
|% -1,75
|
|PETKM
|5,94
|424.828.158
|% 2,95
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5810
|8,5856
|% -0,46
|
|Euro
|10,0820
|10,0907
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,8046
|11,8638
|% -0,99
|
|Frank
|9,2323
|9,2879
|% -0,92
|
|Riyal
|2,2731
|2,2845
|% -0,86
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|-2,81
|
|Altın Gr.
|481
|481
|-4,47
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.251
|-20,00
|
|Tam
|3.186
|3.266
|-21,82
|
|Yarım
|1.540
|1.580
|-10,56
|
|Çeyrek
|772
|790
|-5,27
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|-0,12
|
|B. Petrol
|71,25
|71,25
|-0,19
|
Seans Raporu
16:06
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16:19VKING
Yüzde 9.86 oranında artışla 6.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 541, 073 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, SISE, HALKB
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16:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, KCHOL, YKBNK
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16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 56 artarak (% 2.29 ) 1, 274
-
16:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIPAZ, VAKFN, VKFYO, MARKA, DOBUR, VKING