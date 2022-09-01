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***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.09.2022 12:12
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, Futbol A Takımının forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile 2022-2023 sezonu için sözleşme bedeli 109.000.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır.
Yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059259


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EMNIS 43,04 105.270 % 9,96  
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Altın Gr. 996 996 -4,45  
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Tam 6.697 6.746 -28,00  
Yarım 3.263 3.298 -14,00  
Çeyrek 1.637 1.648 -7,00  
Gümüş.Ons 17,67 17,71 -0,30  
Gümüş Gr. 10,35 10,36 -0,18  
B. Petrol 93,43 93,43 -2,21  
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