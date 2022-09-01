***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2022 12:12
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Futbol A Takımının forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile 2022-2023 sezonu için sözleşme bedeli 109.000.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır.
Yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059259
BIST
13:283.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 4,68
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.177
En Düşük
3.125
13:2818,2058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0209
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
13:2818,2680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0289
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
13:28996,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,53
|Açılış
|: 996,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler13:28
|CLEBI
|397,10
|92.227.435
|% 10,00
|
|SMRTG
|41,18
|193.593.086
|% 9,99
|
|EGGUB
|307,30
|133.505.326
|% 9,99
|
|EMNIS
|43,04
|105.270
|% 9,96
|
|ARSAN
|5,55
|64.856.642
|% 9,90
|
|MTRKS
|52,80
|1.929.629
|% -9,97
|
|COSMO
|35,50
|1.229.223
|% -8,88
|
|PAMEL
|114,60
|7.609.598
|% -8,32
|
|MMCAS
|3,80
|857.953
|% -7,32
|
|ESCAR
|40,20
|22.725.428
|% -6,94
|
|THYAO
|71,60
|3.651.008.785
|% -2,05
|
|HALKB
|8,99
|3.636.003.669
|% 4,29
|
|PETKM
|14,48
|3.375.858.037
|% 0,42
|
|YKBNK
|7,35
|2.913.293.206
|% 4,40
|
|GARAN
|23,10
|2.718.210.326
|% 0,43
|
|EKGYO
|4,06
|1.806.597.812
|% 1,25
|
|YKBNK
|7,35
|2.913.293.206
|% 4,40
|
|HALKB
|8,99
|3.636.003.669
|% 4,29
|
|VAKBN
|7,78
|2.194.676.296
|% 6,43
|
|PETKM
|14,48
|3.375.858.037
|% 0,42
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1974
|18,2058
|% 0,11
|
|Euro
|18,2546
|18,2680
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,0213
|21,1267
|% -0,28
|
|Frank
|18,5079
|18,6194
|% -0,12
|
|Riyal
|4,8289
|4,8531
|% 0,09
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-10,20
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-4,45
|
|Cumhuriyet
|6.679
|6.780
|-29,00
|
|Tam
|6.697
|6.746
|-28,00
|
|Yarım
|3.263
|3.298
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.648
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,36
|-0,18
|
|B. Petrol
|93,43
|93,43
|-2,21
|