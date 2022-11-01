***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 01.11.2022 tarih ve 109 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi hükmü çerçevesinde Şirketimiz Genel Müdürü'ne bağlı Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliği'ne, mevzuatta öngörülen görevleri yürütmek ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevini yapmak üzere Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı'na sahip olan Sayın Onur Yavuz atanmış olup, iletişim bilgileri ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev yapan diğer personele ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.Sn. Onur YavuzTelefon: 0216 542 1871e-posta: onur.yavuz@fenerbahce.orgSn. Ulu Malik RakıcıTelefon: 0 216 542 1963e-posta: malik.rakıcı@fenerbahce.orghttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075807BIST