Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.11.2022 10:21
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 01.11.2022 tarih ve 109 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi hükmü çerçevesinde Şirketimiz Genel Müdürü'ne bağlı Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliği'ne, mevzuatta öngörülen görevleri yürütmek ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevini yapmak üzere Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı'na sahip olan Sayın Onur Yavuz atanmış olup, iletişim bilgileri ile  Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev yapan diğer personele ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 Sn. Onur Yavuz
 Telefon: 0216 542 1871
e-posta: onur.yavuz@fenerbahce.org
Sn. Ulu Malik Rakıcı
Telefon: 0 216 542 1963
e-posta: malik.rakıcı@fenerbahce.org





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075807


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:304.057
Değişim :  1,97% |  78,41
Açılış :  3.987  
Önceki Kapanış :  3.979  
En Yüksek
4.061 En Düşük
3.987
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKKO 33,88 4.316.041 % 10,00  
BRLSM 18,01 50.608.224 % 9,95  
EKIZ 18,87 552.400 % 9,71  
BALAT 11,75 160.399 % 9,51  
AKCNS 47,98 33.696.209 % 9,05  
daha fazla
10:28 Alış Satış %  
Dolar 18,6052 18,6273 % 0,11  
Euro 18,4561 18,4643 % 0,33  
Sterlin 21,3739 21,4811 % 0,54  
Frank 18,5664 18,6782 % 0,41  
Riyal 4,9404 4,9652 % 0,12  
daha fazla
10:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.644 1.644 10,55  
Altın Gr. 987 987 9,87  
Cumhuriyet 6.572 6.671 5,00  
Tam 6.635 6.702 51,00  
Yarım 3.233 3.274 25,00  
Çeyrek 1.621 1.636 12,00  
Gümüş.Ons 19,64 19,67 0,49  
Gümüş Gr. 11,77 11,80 0,33  
B. Petrol 94,41 94,41 1,60  
Seans Raporu 10:28
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru