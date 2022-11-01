***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2022 10:21
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 01.11.2022 tarih ve 109 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi hükmü çerçevesinde Şirketimiz Genel Müdürü'ne bağlı Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliği'ne, mevzuatta öngörülen görevleri yürütmek ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevini yapmak üzere Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı'na sahip olan Sayın Onur Yavuz atanmış olup, iletişim bilgileri ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev yapan diğer personele ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Sn. Onur Yavuz
Telefon: 0216 542 1871
e-posta: onur.yavuz@fenerbahce.org
Sn. Ulu Malik Rakıcı
Telefon: 0 216 542 1963
e-posta: malik.rakıcı@fenerbahce.org
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075807
BIST
10:304.057
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 78,41
|Açılış
|: 3.987
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4.061
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987,90
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler10:28
|VAKKO
|33,88
|4.316.041
|% 10,00
|
|BRLSM
|18,01
|50.608.224
|% 9,95
|
|EKIZ
|18,87
|552.400
|% 9,71
|
|BALAT
|11,75
|160.399
|% 9,51
|
|AKCNS
|47,98
|33.696.209
|% 9,05
|
|LIDER
|47,70
|18.963.100
|% -10,00
|
|TRCAS
|21,44
|73.694.911
|% -9,99
|
|EMNIS
|50,45
|318.390
|% -9,99
|
|DYOBY
|20,20
|15.964.874
|% -9,98
|
|YKSLN
|10,73
|33.353.361
|% -9,68
|
|THYAO
|103,50
|1.271.761.115
|% 2,17
|
|SASA
|129,80
|831.313.962
|% 7,99
|
|SISE
|33,80
|812.377.901
|% 1,75
|
|TUPRS
|386,50
|536.830.338
|% 1,98
|
|EKGYO
|4,46
|480.259.162
|% 1,13
|
|EKGYO
|4,46
|480.259.162
|% 1,13
|
|YKBNK
|9,38
|371.705.337
|% 1,85
|
|AKBNK
|14,90
|464.530.237
|% 1,92
|
|ISCTR
|9,41
|291.578.086
|% 0,97
|
|PETKM
|13,73
|385.037.291
|% 2,16
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6052
|18,6273
|% 0,11
|
|Euro
|18,4561
|18,4643
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,3739
|21,4811
|% 0,54
|
|Frank
|18,5664
|18,6782
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9404
|4,9652
|% 0,12
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.644
|1.644
|10,55
|
|Altın Gr.
|987
|987
|9,87
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.635
|6.702
|51,00
|
|Yarım
|3.233
|3.274
|25,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.636
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,67
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,80
|0,33
|
|B. Petrol
|94,41
|94,41
|1,60
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