***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Özge Alkaç Erol Bütçe ve Raporlama Müdürü 28.04.2020 (0216) 542 19 63 ozge.erol@fenerbahce.org Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 2018136,701531Sibel Keskin Yatırımcı İlişkileri ve Raporlama Uzmanı 18.01.2016 (0216) 542 16 72 sibel.keskin@fenerbahce.org - -Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerENGİN DUMANLI Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Üniversitelerde Öğretim ÜyelikleriÇAĞDAŞ KOÇAK Mali İşler Koordinatörü Finans Sektörü Profesyoneli Finans Müdürü -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840769BIST