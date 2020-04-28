***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.04.2020 15:05
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Özge Alkaç Erol Bütçe ve Raporlama Müdürü 28.04.2020 (0216) 542 19 63 ozge.erol@fenerbahce.org Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 2018136,701531
Sibel Keskin Yatırımcı İlişkileri ve Raporlama Uzmanı 18.01.2016 (0216) 542 16 72 sibel.keskin@fenerbahce.org - -
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ENGİN DUMANLI Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Üniversitelerde Öğretim Üyelikleri
ÇAĞDAŞ KOÇAK Mali İşler Koordinatörü Finans Sektörü Profesyoneli Finans Müdürü -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840769
BIST
16:36101.715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 447,49
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
16:367,0001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0142
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0006
En Düşük
6,9799
16:367,5963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0320
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
16:36384,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,80
|Açılış
|: 384,47
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|CUSAN
|2,97
|19.395.163
|% 10,00
|
|ARDYZ
|34,32
|156.449.099
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.783.481
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.502.528
|% 10,00
|
|BANVT
|26,62
|81.017.172
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|DARDL
|7,95
|782.315
|% -5,36
|
|ECILC
|5,19
|828.652.068
|% 1,57
|
|GARAN
|8,46
|752.021.183
|% 1,20
|
|THYAO
|10,80
|581.521.982
|% -0,18
|
|ASELS
|27,48
|445.426.025
|% 0,00
|
|ODAS
|1,77
|384.414.521
|% 6,63
|
|ODAS
|1,77
|384.414.521
|% 6,63
|
|ECILC
|5,19
|828.652.068
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,13
|193.835.693
|% 0,47
|
|GARAN
|8,46
|752.021.183
|% 1,20
|
|ISFIN
|3,42
|280.815.486
|% 1,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6959
|8,7395
|% 0,44
|
|Frank
|7,1645
|7,2077
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8558
|1,8651
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|-4,30
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.524
|-1,60
|
|Tam
|2.531
|2.585
|-1,70
|
|Yarım
|1.233
|1.264
|-0,80
|
|Çeyrek
|618
|632
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,16
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|23,52
|23,52
|0,45
|