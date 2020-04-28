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***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.04.2020 15:05
GÜNCEL HABERLER


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Özge Alkaç Erol Bütçe ve Raporlama Müdürü 28.04.2020 (0216) 542 19 63 ozge.erol@fenerbahce.org Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 2018136,701531
Sibel Keskin Yatırımcı İlişkileri ve Raporlama Uzmanı 18.01.2016 (0216) 542 16 72 sibel.keskin@fenerbahce.org - -

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ENGİN DUMANLI Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Üniversitelerde Öğretim Üyelikleri
ÇAĞDAŞ KOÇAK Mali İşler Koordinatörü Finans Sektörü Profesyoneli Finans Müdürü -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840769


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CUSAN 2,97 19.395.163 % 10,00  
ARDYZ 34,32 156.449.099 % 10,00  
PAPIL 13,20 46.783.481 % 10,00  
SONME 5,94 2.502.528 % 10,00  
BANVT 26,62 81.017.172 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6959 8,7395 % 0,44  
Frank 7,1645 7,2077 % 0,44  
Riyal 1,8558 1,8651 % 0,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.709 1.710 -4,30  
Altın Gr. 385 385 -0,16  
Cumhuriyet 2.466 2.524 -1,60  
Tam 2.531 2.585 -1,70  
Yarım 1.233 1.264 -0,80  
Çeyrek 618 632 -0,40  
Gümüş.Ons 15,11 15,16 -0,06  
Gümüş Gr. 3,40 3,42 -0,00  
B. Petrol 23,52 23,52 0,45  
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