***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 22.06.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. Evet Bağımsız Üye Değil HayırMEHMET BURHAN KARAÇAM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 29.06.2018 İcrada Görevli Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. Evet Bağımsız Üye Değil HayırBURAK ÇAĞLAN KIZILHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.08.2020 İcrada Görevli Değil Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. Evet Bağımsız Üye Değil HayırNEVRES EROL BİLECİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.06.2018 İcrada Görevli Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim KomitesiŞABAN ERDİKLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 29.06.2018 İcrada Görevli Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması KomitesiACAR SERTAÇ KOMSUOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.06.2018 İcrada Görevli Değil Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. Evet Bağımsız Üye Değil HayırMEHMET SİNA AFRA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 03.07.2018 İcrada Görevli Değil Evtiko.com kurucusu ve CEO, Defacto Bağımsız YK Üyesi, Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/691826 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim KomitesiAGAH RUŞEN ÇETİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.08.2020 İcrada Görevli Değil Tureks Şirketler Grubu Yönetim kurulu Başkanlığı, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869965 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942206BIST