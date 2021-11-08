***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.11.2021 14:29
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÇAĞDAŞ KOÇAK Genel Müdür Finans Müdürü, Mali İşler Koordinatörü, Mali İşler Direktörü -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975668
BIST
15:131.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 10,73
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
15:139,7381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0589
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7385
En Düşük
9,6551
15:1311,2796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0604
|Açılış
|: 11,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2796
En Düşük
11,1772
15:13568,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 2,17
|Açılış
|: 568,14
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,72
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler15:11
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.105.526
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|83.883.241
|% 9,93
|
|DENGE
|1,55
|4.210.206
|% 9,93
|
|KARYE
|14,44
|138.305.087
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|12.404.438
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,86
|108.518.021
|% -5,94
|
|FENER
|30,22
|67.121.380
|% -5,09
|
|GSRAY
|3,93
|150.549.318
|% -4,84
|
|THYAO
|17,92
|2.128.437.809
|% 1,53
|
|GARAN
|10,63
|1.600.961.005
|% 0,19
|
|PETKM
|6,86
|1.135.543.490
|% 2,69
|
|ASELS
|16,91
|690.904.354
|% 1,14
|
|KRDMD
|7,18
|599.205.808
|% 1,70
|
|PETKM
|6,86
|1.135.543.490
|% 2,69
|
|YKBNK
|3,00
|478.774.107
|% -0,33
|
|TSKB
|1,58
|237.617.878
|% 0,64
|
|GARAN
|10,63
|1.600.961.005
|% 0,19
|
|THYAO
|17,92
|2.128.437.809
|% 1,53
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7309
|9,7329
|% 0,55
|
|Euro
|11,2668
|11,2787
|% 0,53
|
|Sterlin
|13,1012
|13,1669
|% 0,57
|
|Frank
|10,5884
|10,6522
|% 0,19
|
|Riyal
|2,5854
|2,5983
|% 0,49
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-0,72
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.753
|3.810
|12,00
|
|Tam
|3.738
|3.831
|14,45
|
|Yarım
|1.807
|1.853
|6,99
|
|Çeyrek
|906
|927
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,30
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|83,82
|83,82
|1,08
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:23KTSKR
Yüzde 8.65 oranında artışla 31.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 671, 916 adet işlem
-
15:22KLKIM
Yüzde 4.51 oranında artışla 14.37 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 212, 746 adet işlem
-
15:21OZBAL
Yüzde 4.14 oranında artışla 18.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 352, 440 adet işlem
-
15:20METRO
Yüzde 9.23 oranında artışla 1.42 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 368, 555 adet işlem
-
15:19CUSAN
Yüzde 5.44 oranında artışla 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 704, 447 adet işlem