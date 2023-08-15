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***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.08.2023 17:47
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Onur Yavuz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kıdemli Raporlama Uzmanı 01.11.2022 (0216) 542 1871 onur.yavuz@fenerbahce.org Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme 210131 , 926096

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 22.06.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
NEVRES EROL BİLECİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 29.06.2018 İcrada Görevli Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
FETHİ PEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 07.07.2021 İcrada Görevli Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
SİMLA TÜRKER BAYAZIT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.07.2022 İcrada Görevli Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
ACAR SERTAÇ KOMSUOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 21.06.2023 İcrada Görevli Değil Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması, Sürdürülebilirlik Komitesi
MEHMET SALİH DERELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 18.02.2022 İcrada Görevli Değil Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi
AHMET CEYHAN HANCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.07.2021 İcrada Görevli Değil Danışman Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi
HÜSEYİN ÇAĞATAY ÖZDOĞRU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 14.07.2021 İcrada Görevli Değil Esas Holding CEO ve Esas Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri, Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi
ÖZGÜR BURAK AKKOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.02.2022 İcrada Görevli Değil Muhtelif şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği ve Koç Holding'te üst düzey yöneticilik yapmaktadır. Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185660


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