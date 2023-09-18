***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 22.06.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. Evet Bağımsız Üye Değil HayırNEVRES EROL BİLECİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 29.06.2018 İcrada Görevli Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. Evet Bağımsız Üye Değil HayırFETHİ PEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 07.07.2021 İcrada Görevli Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. Evet Bağımsız Üye Değil HayırSİMLA TÜRKER BAYAZIT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.07.2022 İcrada Görevli Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. Evet Bağımsız Üye Değil HayırACAR SERTAÇ KOMSUOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 21.06.2023 İcrada Görevli Değil Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması, Sürdürülebilirlik KomitesiMEHMET SALİH DERELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 18.02.2022 İcrada Görevli Değil Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sürdürülebilirlik KomitesiAHMET CEYHAN HANCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.07.2021 İcrada Görevli Değil Magdeburger Sigorta Genel Müdürü Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim KomitesiHÜSEYİN ÇAĞATAY ÖZDOĞRU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 14.07.2021 İcrada Görevli Değil Esas Holding CEO ve Esas Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri, Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim KomitesiÖZGÜR BURAK AKKOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.02.2022 İcrada Görevli Değil Muhtelif şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği ve Koç Holding'te üst düzey yöneticilik yapmaktadır. Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195901BIST