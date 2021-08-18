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***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

18.08.2021 19:10



***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/08/2021
Karar Sayısı
2021/09
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                   SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI  SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI
a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 09.08.2021 tarih ve 2021/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31.05.2021 tarihinde sona eren faaliyet dönemine ait konsolide Finansal Tablolarının, Faaliyet Raporunun, Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun tarafımızca incelendiğini,
  
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tabloların, Faaliyet Raporunun, Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun (KYBF) ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun (URF) önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 
  
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirH.ÇAĞATAY ÖZDOĞRU                          
Denetim Komitesi Üyesi         Denetim Komitesi Üyesi                Denetim Komitesi Üyesi                      
 
ENGİN DUMANLI                    ÖZGE ALKAÇ EROL                           
Genel Müdür                            Bütçe ve Raporlama Müdürü
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959117


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