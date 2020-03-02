***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
02.03.2020 08:54
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )
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Türkçe
Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Teknik Direktörün Adı-Soyadı
Ersun Yanal
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
-
Açıklamalar
Şirketimiz, Futbol A Takımı Teknik Direktörü Ersun Yanal ile olan sözleşmesini, tarafların karşılıklı anlayışı çerçevesinde anlaşmaya vararak sona erdirmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823177
BIST
10:16108.913
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 2.919,17
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
108.936
En Düşük
108.301
10:166,2196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0115
|Açılış
|: 6,2460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2593
En Düşük
6,2035
10:166,8828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8360
|
6,9305
En Düşük
6,8533
10:16319,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 3,12
|Açılış
|: 319,48
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
322,92
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|7,70
|2.402
|% 14,93
|
|OYAYO
|4,40
|8.278.669
|% 13,40
|
|CRFSA
|5,96
|446.469
|% 12,88
|
|GYHOL
|22,24
|1.150.318
|% 11,26
|
|KARSN
|1,85
|36.550.219
|% 10,78
|
|BALAT
|2,20
|312.048
|% -8,33
|
|COSMO
|2,19
|2.190
|% -3,10
|
|KPHOL
|3,24
|10
|% -1,82
|
|SAMAT
|2,40
|42.862
|% -1,64
|
|ECZYT
|11,84
|1.359.345
|% -1,33
|
|THYAO
|12,01
|114.441.112
|% 2,21
|
|ASELS
|28,60
|87.173.531
|% 4,00
|
|GARAN
|9,84
|50.213.534
|% 3,58
|
|KARSN
|1,85
|36.550.219
|% 10,78
|
|ODAS
|2,05
|32.530.484
|% 4,59
|
|KARSN
|1,85
|36.550.219
|% 10,78
|
|ODAS
|2,05
|32.530.484
|% 4,59
|
|IHLGM
|1,28
|17.978.362
|% 5,79
|
|YKBNK
|2,35
|31.526.813
|% 2,62
|
|EKGYO
|1,43
|17.803.024
|% 2,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9436
|7,9834
|% -0,28
|
|Frank
|6,4113
|6,4499
|% -0,33
|
|Riyal
|1,6495
|1,6577
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.602
|1.603
|23,61
|
|Altın Gr.
|319
|319
|3,07
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.144
|-49,00
|
|Tam
|2.107
|2.160
|-58,93
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-28,50
|
|Çeyrek
|511
|522
|-14,26
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,97
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,06
|
|B. Petrol
|51,12
|51,12
|1,45
|