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***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama

02.03.2020 08:54
GÜNCEL HABERLER



***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )

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Türkçe
Teknik Yönetime İlişkin Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Teknik Direktörün Adı-Soyadı
Ersun Yanal
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
-
Açıklamalar

Şirketimiz, Futbol A Takımı Teknik Direktörü Ersun Yanal ile olan sözleşmesini, tarafların karşılıklı anlayışı çerçevesinde anlaşmaya vararak sona erdirmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyrulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823177


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Yarım 1.019 1.045 -28,50  
Çeyrek 511 522 -14,26  
Gümüş.Ons 16,93 16,97 0,32  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 0,06  
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