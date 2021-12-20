***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTeknik Yönetime İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTeknik Direktörün Adı-SoyadıVitor Manuel De Oliveira Lopes PereiraSözleşme TarihiSözleşme SüresiAçıklamalarFutbol A Takımı Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın sözleşmesi Kulübümüz tarafından feshedilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984886BIST