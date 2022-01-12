***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTeknik Yönetime İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTeknik Direktörün Adı-Soyadıİsmail KartalSözleşme Tarihi12.01.2022Sözleşme SüresiYarım sezonAçıklamalarFutbol A Takımı teknik direktörlüğü için İsmail Kartal ile yarım sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993071BIST