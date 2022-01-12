***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
12.01.2022 16:13
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )
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Türkçe
Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Teknik Direktörün Adı-Soyadı
İsmail Kartal
Sözleşme Tarihi
12.01.2022
Sözleşme Süresi
Yarım sezon
Açıklamalar
Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için İsmail Kartal ile yarım sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993071
BIST
18:052.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 18,18
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
18:0513,2951
En Yüksek
|Değişim
|: -3,71%
|| -0,5118
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,1553
18:0515,2176
En Yüksek
|Değişim
|: -3,07%
|| -0,4821
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7649
En Düşük
15,0502
18:05777,88
En Yüksek
|Değişim
|: -3,81%
|| -30,84
|Açılış
|: 777,88
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
771,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|118,80
|29.041.567
|% 10,00
|
|ORCAY
|39,92
|22.508.906
|% 9,97
|
|DMSAS
|11,26
|89.613.663
|% 9,96
|
|KRDMB
|11,49
|110.583.373
|% 9,95
|
|KRDMA
|11,49
|230.839.122
|% 9,95
|
|KRSTL
|4,10
|76.559.428
|% -9,89
|
|MMCAS
|3,33
|452.334
|% -9,26
|
|GEDZA
|19,23
|46.262.995
|% -8,86
|
|PENTA
|332,50
|42.421.477
|% -5,00
|
|BALAT
|8,48
|399.919
|% -4,72
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 3,24
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 2,91
|
|THYAO
|26,88
|2.835.751.396
|% -0,07
|
|EREGL
|31,58
|2.590.050.967
|% -0,57
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,59
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 3,24
|
|YKBNK
|3,88
|1.697.327.225
|% 3,47
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 2,91
|
|EKGYO
|2,38
|414.601.111
|% 0,42
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1790
|13,2951
|% -3,71
|
|Euro
|15,1104
|15,2176
|% -3,07
|
|Sterlin
|18,0938
|18,1845
|% -3,50
|
|Frank
|14,4324
|14,5194
|% -3,00
|
|Riyal
|3,5180
|3,5356
|% -4,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|4,56
|
|Altın Gr.
|778
|778
|-30,81
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,17
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|-0,25
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|1,22
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 384, 300 adet işlem
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17:56GENIL
Yüzde 5.06 oranında artışla 14.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 809, 165 adet işlem
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17:55TRILC
Yüzde 6.45 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 560, 004 adet işlem
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17:53ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 351, 403 adet işlem
-
17:52EDIP
Yüzde 7.21 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 427, 569 adet işlem