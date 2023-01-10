***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
10.01.2023 19:00
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Samet Akaydin
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Adana Demirspor A.Ş.
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Samet Akaydin'in transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099746
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18:054.988
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|SDTTR
|51,50
|4.536.223
|% 10,00
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|ULUFA
|7,15
|33.890.858
|% 10,00
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|ACSEL
|77,55
|68.536.063
|% 10,00
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|ARMDA
|236,50
|28.630.627
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|25.573.476
|% 9,99
|
|BFREN
|4.632,30
|207.791.217
|% -10,00
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|CEOEM
|20,34
|25.393.619
|% -10,00
|
|KONYA
|3.381,60
|161.763.781
|% -10,00
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|GOZDE
|23,40
|532.465.431
|% -10,00
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|ARSAN
|9,36
|37.486.293
|% -10,00
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|THYAO
|131,20
|7.228.138.030
|% -5,20
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|EREGL
|37,86
|7.205.211.826
|% -4,92
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|ASELS
|58,15
|7.045.379.508
|% -1,61
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% -3,46
|
|KOZAL
|563,00
|4.362.869.376
|% -5,09
|
|EKGYO
|8,50
|4.280.841.435
|% -2,63
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|YKBNK
|9,53
|3.776.101.004
|% -5,83
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|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% -3,46
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|SKBNK
|2,73
|555.161.757
|% -3,87
|
|AKBNK
|17,03
|3.253.702.590
|% -4,38
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,7698
|18,7715
|% 0,00
|
|Euro
|20,1502
|20,1659
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,7377
|22,8517
|% -0,22
|
|Frank
|20,2625
|20,3845
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9849
|5,0099
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,38
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|2,72
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.655
|7.721
|13,00
|
|Yarım
|3.718
|3.777
|6,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.889
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,00
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|B. Petrol
|80,58
|80,58
|0,93
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