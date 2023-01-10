***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmeleri









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer GörüşmeleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıSamet AkaydinTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüAdana Demirspor A.Ş.Transfer ŞekliSatın Alma (Purchase)AçıklamalarProfesyonel futbolcu Samet Akaydin'in transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır.Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099746BIST