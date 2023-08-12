***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmeleri









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer GörüşmeleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıCengiz ÜnderTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüOlympique de MarseilleTransfer ŞekliSatın Alma (Purchase)AçıklamalarProfesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184854BIST