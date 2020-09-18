Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi

18.09.2020 14:53
GÜNCEL HABERLER



***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Jailson Marques Siqueira
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Fenerbahçe Futbol A.Ş.
Görüşme Sonucu
Anlaşma sağlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
18.09.2020
Sözleşme Süresi
-
Sözleşme Bedeli
4.500.000 Avro
Sözleşmenin Önemli Şartları
-
Transfer Şekli
Satma (Sale)
Açıklamalar

Profesyonel futbolcumuz Jailson Marques Siqueira'nın Çin Kulübü Dalian Professional FC'ye, 4.500.000 Avro brüt bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. 
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875646


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:091.113
Değişim :  0,25% |  2,77
Açılış :  1.113  
Önceki Kapanış :  1.111  
En Yüksek
1.116 En Düşük
1.110
BIST En Aktif Hisseler16:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 77,55 6.908.149 % 10,00  
TKURU 483,00 3.963.015 % 10,00  
YBTAS 13.805,10 814.501 % 10,00  
COSMO 6,05 1.442.399 % 10,00  
ISATR 307.986,80 307.987 % 10,00  
daha fazla
16:07 Alış Satış %  
Dolar 7,5674 7,5712 % 0,32  
Euro 8,9663 8,9713 % 0,19  
Sterlin 9,7865 9,8356 % 0,27  
Frank 8,2892 8,3392 % 0,20  
Riyal 2,0118 2,0218 % 0,30  
daha fazla
16:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.949 1.949 5,10  
Altın Gr. 475 475 3,16  
Cumhuriyet 3.151 3.198 20,00  
Tam 3.139 3.217 20,58  
Yarım 1.517 1.556 9,95  
Çeyrek 761 778 4,98  
Gümüş.Ons 26,77 26,80 -0,23  
Gümüş Gr. 6,55 6,56 -0,00  
B. Petrol 42,95 42,95 -0,36  
Seans Raporu 16:07
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru