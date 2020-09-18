***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
18.09.2020 14:53
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Jailson Marques Siqueira
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Fenerbahçe Futbol A.Ş.
Görüşme Sonucu
Anlaşma sağlanmıştır.
Sözleşme Tarihi
18.09.2020
Sözleşme Süresi
-
Sözleşme Bedeli
4.500.000 Avro
Sözleşmenin Önemli Şartları
-
Transfer Şekli
Satma (Sale)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcumuz Jailson Marques Siqueira'nın Çin Kulübü Dalian Professional FC'ye, 4.500.000 Avro brüt bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875646
BIST
16:091.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,77
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
16:097,5711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0244
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5765
En Düşük
7,5327
16:098,9727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0188
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
16:09474,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,66
|Açılış
|: 474,38
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler16:07
|AYCES
|77,55
|6.908.149
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.963.015
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|814.501
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.442.399
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|YONGA
|66,00
|2.271.522
|% -9,96
|
|TACTR
|7,46
|1.123.640
|% -9,90
|
|BRKO
|0,55
|4.523.412
|% -9,84
|
|ETILR
|3,12
|1.610.219
|% -9,57
|
|SNKRN
|2,76
|1.681.512
|% -8,61
|
|HLGYO
|2,60
|541.758.903
|% 7,44
|
|AVOD
|4,09
|320.109.179
|% -7,88
|
|ODAS
|2,63
|213.358.609
|% 0,77
|
|CRFSA
|16,20
|185.180.640
|% 8,72
|
|RTALB
|51,10
|160.593.481
|% 1,69
|
|KRDMD
|3,24
|1.291.896.054
|% 3,18
|
|PETKM
|4,39
|729.689.096
|% 0,46
|
|DGKLB
|2,62
|420.417.293
|% -8,71
|
|IHLAS
|1,07
|117.815.561
|% 0,94
|
|VKGYO
|3,51
|380.665.868
|% 7,34
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5674
|7,5712
|% 0,32
|
|Euro
|8,9663
|8,9713
|% 0,19
|
|Sterlin
|9,7865
|9,8356
|% 0,27
|
|Frank
|8,2892
|8,3392
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0118
|2,0218
|% 0,30
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|5,10
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|20,00
|
|Tam
|3.139
|3.217
|20,58
|
|Yarım
|1.517
|1.556
|9,95
|
|Çeyrek
|761
|778
|4,98
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,80
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,95
|42,95
|-0,36
|
Seans Raporu
16:07
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16:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, PGSUS, EREGL
-
16:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 43 artarak (% 0.24 ) 1, 019
-
16:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, UZERB, BMELK, ARTI, OSMEN, YBTAS, RODRG, UFUK, MERIT, VANGD
-
16:20
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YONGA, KUYAS, TACTR, BRKO
-
16:20
YBTAS, MEGAP, HEKTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında