***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıDiego RossiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüMajor League Soccer (MLS)Görüşme SonucuOlumluSözleşme Tarihi15.04.2022Sözleşme Süresi3 sezonSözleşme Bedeli5.500.000 AvroSözleşmenin Önemli Şartlarıbelirtilmiştir.Transfer ŞekliSatın Alma (Purchase)Açıklamalar2021-22 Sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcu Diego Rossi'nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile mutabık kalınmıştır.Oyuncu ile 31.05.2025 tarihinde sona erecek 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.Yatırımcılarımızın bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021040BIST