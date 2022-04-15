***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
15.04.2022 11:50
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Diego Rossi
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Major League Soccer (MLS)
Görüşme Sonucu
Olumlu
Sözleşme Tarihi
15.04.2022
Sözleşme Süresi
3 sezon
Sözleşme Bedeli
5.500.000 Avro
Sözleşmenin Önemli Şartları
belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
2021-22 Sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcu Diego Rossi'nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile mutabık kalınmıştır.
Oyuncu ile 31.05.2025 tarihinde sona erecek 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021040
BIST
18:052.494
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|214,50
|2.368.313
|% 10,00
|
|IHAAS
|16,94
|18.426.693
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|23.127.870
|% 9,97
|
|OYYAT
|54,10
|169.353.802
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|1.167.248
|% 9,96
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|ERSU
|4,90
|63.295.345
|% -7,55
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|OYLUM
|2,32
|8.805.993
|% -4,92
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|PKART
|17,47
|14.277.882
|% -4,01
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|ISSEN
|18,32
|30.630.175
|% -3,38
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|AKENR
|1,72
|21.408.053
|% -3,37
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
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|THYAO
|37,74
|2.409.835.557
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
|
|HEKTS
|22,28
|1.327.061.479
|% -3,30
|
|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
|
|TSKB
|1,88
|589.234.657
|% 1,62
|
|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
|
|ODAS
|2,32
|605.393.512
|% 0,43
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,6204
|14,6220
|% -0,07
|
|Euro
|15,7847
|15,8071
|% -0,12
|
|Sterlin
|19,0005
|19,0958
|% -0,29
|
|Frank
|15,4337
|15,5267
|% -0,11
|
|Riyal
|3,8881
|3,9076
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.984
|1.984
|9,01
|
|Altın Gr.
|933
|933
|3,57
|
|Cumhuriyet
|6.148
|6.241
|2,00
|
|Tam
|6.119
|6.272
|11,83
|
|Yarım
|2.958
|3.034
|5,72
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,86
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,85
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|0,06
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|B. Petrol
|113
|113
|1,05
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