***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
27.07.2022 13:30
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Kim Min-Jae
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Fenerbahçe
Görüşme Sonucu
Olumlu
Sözleşme Tarihi
27.07.2022
Sözleşme Süresi
-
Sözleşme Bedeli
18.050.000
Sözleşmenin Önemli Şartları
-
Transfer Şekli
Satma (Sale)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcumuz Kim Min-Jae'nin İtalyan Kulübü Napoli'ye, 18.050.000 Avro bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048008
BIST
13:332.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 5,07
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
13:3317,9025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0445
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9064
En Düşük
17,8322
13:3318,1966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1066
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1974
En Düşük
18,0653
13:33991,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,38
|Açılış
|: 991,36
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
992,13
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler13:33
|EMNIS
|36,32
|1.355.521
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|20.769.032
|% 9,98
|
|LIDFA
|10,92
|55.732.557
|% 9,97
|
|PSGYO
|2,87
|142.536.641
|% 9,96
|
|DOBUR
|63,50
|15.329.180
|% 9,96
|
|UFUK
|77,10
|2.414.872
|% -7,11
|
|PEGYO
|2,43
|36.838.175
|% -4,71
|
|DESPC
|11,24
|7.276.121
|% -3,77
|
|KORDS
|46,14
|108.416.974
|% -3,75
|
|MTRKS
|62,80
|4.204.797
|% -3,68
|
|THYAO
|49,48
|2.016.766.615
|% 0,98
|
|EKGYO
|3,21
|792.915.460
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,76
|789.737.292
|% 0,21
|
|SISE
|21,16
|549.194.032
|% 0,57
|
|EREGL
|27,32
|483.535.307
|% -0,94
|
|EKGYO
|3,21
|792.915.460
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,58
|284.810.387
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,76
|789.737.292
|% 0,21
|
|TSKB
|2,60
|294.248.205
|% 4,00
|
|ADESE
|0,85
|95.204.404
|% 6,25
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8897
|17,9025
|% 0,25
|
|Euro
|18,1778
|18,1966
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,5221
|21,6301
|% 0,49
|
|Frank
|18,5432
|18,6549
|% 0,42
|
|Riyal
|4,7497
|4,7736
|% 0,26
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|4,98
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,38
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.749
|23,00
|
|Tam
|6.678
|6.729
|16,00
|
|Yarım
|3.254
|3.290
|8,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.644
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,82
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,10
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,30
|