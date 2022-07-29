***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
29.07.2022 22:50
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Luan Peres Petroni
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Olympique Marseille
Görüşme Sonucu
Olumlu
Sözleşme Tarihi
29.07.2022
Sözleşme Süresi
3 sezon
Sözleşme Bedeli
5.225.000 Avro
Sözleşmenin Önemli Şartları
-
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.225.000 Avro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, futbol takımının ve futbolcunun performansına bağlı olarak azami 237.500 Avro bonus bedeli Olympique Marseille Kulübüne ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050035
BIST
18:052.592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 49,05
|Açılış
|: 2.548
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|Önceki Kapanış
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2.594
En Düşük
2.539
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En Yüksek
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En Düşük
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18:051.015,20
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|Değişim
|: 0,26%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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1.019,68
En Düşük
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|UTPYA
|12,23
|1.702.285
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.463.070
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.528.428
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.182.549
|% 9,91
|
|ICBCT
|6,25
|65.791.907
|% 9,84
|
|LIDFA
|8,85
|50.802.835
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|12.761.091
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|1.269.923
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|14.912.856
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,92
|105.536.415
|% -9,89
|
|THYAO
|50,40
|3.141.474.775
|% 1,41
|
|SASA
|44,48
|2.123.102.396
|% 6,51
|
|SISE
|21,82
|1.897.987.948
|% 2,73
|
|FROTO
|302,80
|1.422.269.458
|% 6,25
|
|TUPRS
|268,40
|1.270.105.252
|% 4,31
|
|EKGYO
|3,09
|850.333.704
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,71
|393.805.482
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,75
|932.274.867
|% 2,37
|
|TSKB
|2,64
|367.397.787
|% 1,15
|
|ODAS
|3,73
|503.912.346
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,9119
|17,9198
|% -0,01
|
|Euro
|18,3000
|18,3249
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,7393
|21,8483
|% -0,16
|
|Frank
|18,7375
|18,8504
|% 0,16
|
|Riyal
|4,7556
|4,7794
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|5,78
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|2,88
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.763
|6.851
|17,00
|
|Yarım
|3.296
|3.349
|8,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.674
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,20
|20,23
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,12
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|B. Petrol
|104
|104
|2,15
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Seans Raporu
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