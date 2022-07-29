***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıLuan Peres PetroniTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüOlympique MarseilleGörüşme SonucuOlumluSözleşme Tarihi29.07.2022Sözleşme Süresi3 sezonSözleşme Bedeli5.225.000 AvroSözleşmenin Önemli ŞartlarıTransfer ŞekliSatın Alma (Purchase)AçıklamalarProfesyonel futbolcu Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.225.000 Avro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, futbol takımının ve futbolcunun performansına bağlı olarak azami 237.500 Avro bonus bedeli Olympique Marseille Kulübüne ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050035BIST