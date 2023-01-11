***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
11.01.2023 18:12
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Samet Akaydin
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Adana Demirspor A.Ş.
Görüşme Sonucu
Olumlu
Sözleşme Tarihi
11.01.2023
Sözleşme Süresi
3.5 + 1 sezon
Sözleşme Bedeli
3.7 Milyon Avro
Sözleşmenin Önemli Şartları
-
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Samet Akaydin'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Adana Demirspor kulübüne toplam transfer bedeli olarak net 3.7 Milyon Avro ödenecektir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100487
BIST
17:224.738
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:22
|SDTTR
|56,65
|7.261.964
|% 10,00
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|ONCSM
|30,92
|1.703.599
|% 9,96
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|ULUFA
|7,86
|44.098.025
|% 9,93
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|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
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|DOGUB
|11,40
|63.477.990
|% 7,65
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|GOZDE
|21,06
|358.230.984
|% -10,00
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|OYLUM
|4,14
|46.999.563
|% -10,00
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|POLTK
|1.737,60
|20.750.213
|% -10,00
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|KONYA
|3.043,50
|203.710.220
|% -10,00
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|MIPAZ
|11,52
|37.158.628
|% -10,00
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|THYAO
|125,80
|8.267.891.872
|% -4,12
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|EREGL
|36,84
|6.199.030.407
|% -2,69
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|ASELS
|52,80
|5.614.534.707
|% -9,20
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|KOZAL
|519,50
|4.454.023.057
|% -7,73
|
|TUPRS
|473,00
|4.432.665.174
|% -0,48
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|EKGYO
|8,11
|3.240.620.537
|% -4,59
|
|YKBNK
|8,71
|3.325.018.759
|% -8,60
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|KRDMD
|17,33
|4.247.784.726
|% -4,47
|
|SKBNK
|2,55
|585.607.641
|% -6,59
|
|KATMR
|2,09
|419.950.050
|% -9,91
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|17:22
|Alış
|Satış
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|Dolar
|18,7732
|18,7832
|% 0,05
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|Euro
|20,2111
|20,2247
|% 0,31
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|Sterlin
|22,7528
|22,8669
|% 0,03
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|Frank
|20,1405
|20,2619
|% -0,62
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|Riyal
|4,9853
|5,0103
|% 0,00
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|Altın Ons
|1.873
|1.873
|-5,31
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|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|-2,57
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|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
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|Tam
|7.653
|7.720
|-15,00
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|Yarım
|3.718
|3.777
|-7,00
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|Çeyrek
|1.859
|1.888
|-4,00
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|Gümüş.Ons
|23,28
|23,32
|-0,33
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|Gümüş Gr.
|14,13
|14,15
|-0,12
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|B. Petrol
|81,58
|81,58
|1,48
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